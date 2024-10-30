«Απαράδεκτη και σκηνοθετημένη» χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μεπλέρης, την χθεσινή επίθεση με αβγά που δέχθηκε έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου βρισκόταν ως μέλος της Επιτροπής Διακοινοβουλευτικής Διασύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας

«Όσοι γνωρίζουν από Αλβανία, ξέρουν πολύ καλά πως ένας πολίτης είναι αδύνατον να πλησιάσει μέλος ξένης αποστολής και μάλιστα να παραμείνει εκεί για 10-15 λεπτά προκειμένου να με προπηλακίσει», ανέφερε σήμερα μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Κάποιοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν, αλλά κάποιοι άλλοι ήταν μέρος της σκηνοθεσίας και του έδωσαν σήμα πότε έρχομαι για να μου επιτεθεί» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μπελέρης είπε ότι το άτομο που του επιτέθηκε έχει προβεί σε ανάλογες πράξεις και εναντίον άλλων πολιτικών προσώπων.

Για την απόφαση του Έντι Ράμα να μην τον συναντήσει - ενώ είχε προγραμματίσει να πάει στο κοινοβούλιο και να συναντήσει την ομάδα των ευρωβουλευτών στην οποία συμπεριλαμβάνονταν - ο ευρωβουλευτής της ΝΔ δήλωσε:

«Αυτό που έκανε ήταν απαράδεκτο από θεσμικής απόψεως. Σε θέμα προσωπικό δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί όσο με εκτιμά αυτός, άλλο τόσο τον εκτιμώ κι εγώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.