Θεοδωρικάκος: Με θεσμικές παρεμβάσεις ενισχύουμε τη διαφάνεια

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει την ευθύνη του ρυθμιστικού πλαισίου, της νομοθέτησης και όχι τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων των δημόσιων συμβάσεων», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διαφάνεια παντού, για τους πάντες και τα πάντα αποτελεί θεμελιώδης αρχή τόσο για τον ίδιο όσο και για την Κυβέρνηση συνολικά και σε θέματα ηθικής και νομιμότητας δεν μπορούν να υπάρχουν εκπτώσεις. Υπενθύμισε την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία δημιουργήθηκε ειδικό σώμα δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευμένων κατάλληλα για τη σύναψη και παρακολούθηση δημόσιων συμβάσεων και θεσμοθετήθηκε πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους λειτουργούς, πέραν εκείνων για τους οποίους ίσχυε η σχετική υποχρέωση. Αναφέρθηκε μάλιστα στα 1.400 επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν και με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης απεντάσσονται “ώστε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες επιστροφής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου”.

Αναφορικά με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως “είναι υποχρεωτικός ο προσυμβατικός έλεγχος πριν την υπογραφή μιας σύμβασης, από 300.000 ευρώ από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 1.700.000 ευρώ από κλιμάκιο σε ό,τι αφορά χρήματα από εθνικούς πόρους και πάνω από 5 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά χρήματα που έρχονται από κλιμάκια της Ε.Ε. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν υπογράφεται σύμβαση. Συνεπώς, δεν έχει συμβεί κάτι παράνομο πουθενά”. Κάλεσε μάλιστα την κα Κωνσταντοπούλου αν έχει υπάρξει η οποιαδήποτε παρανομία, να την αναφέρει δημόσια και να την καταθέσει στον εισαγγελέα.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως “πάγια θέση μου είναι πως το να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα δεν είναι καλό για την Δημοκρατία. Η φράση σας ‘πόσα ακόμα θα φάνε’ είναι ακραία και συκοφαντική τοποθέτηση και δεν προσφέρει τίποτα στο ρόλο της δημοκρατίας και της ευθύνης που πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς για λόγους αξιοπιστίας στο Κοινοβούλιο”.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως η κυβερνητική θέση στην πράξη είναι μια και ξεκάθαρη: “Φέρτε πίσω τα κλεμμένα”. Και συνέχισε πως επ’ αυτού θα κριθεί και η Κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητά της, αναφέροντας πως “είναι ζήτημα αξιοπιστίας της πολιτικής μας να αρχίσουν να επιστρέφουν χρήματα και να ξεκινήσουν οι δικαστικές διαδικασίες εις βάρος όσων έκλεψαν τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και αδίκησαν τους αγρότες μας”.



