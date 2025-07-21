Ξεκίνησε σήμερα η υλοποίηση άμεσων έργων οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, αρχής γενομένης με παρεμβάσεις στα τμήματα Κισσάμου Χανίων και Λινοπεράματα Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσαν στα Χανιά, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο γενικός γραμματέα Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται από σήμερα τα μέτρα οδικής ασφάλειας σε δύο τμήματα και συγκεκριμένα «από το Κολυμπάρι μέχρι τα Χανιά και από τα Λινοπεράματα μέχρι τον ΧΥΤΑ Ηρακλείου. Τα μέτρα αυτά είναι αντίστοιχα με τα μέτρα οδικής ασφάλειας, τα οποία εφαρμόσαμε με μεγάλη επιτυχία στο Πάτρα - Πύργος. Είχαμε εντυπωσιακή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και των σοβαρών τραυματισμών. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και στον ΒΟΑΚ, γι' αυτό έχουμε επτά σημαντικές παρεμβάσεις έως το τέλος του έτους».

Παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, είπε πως πρόκειται για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε Κολυμπάρι-Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου-Λινοπεράματα, ενώ μέσα στο 2025 προβλέπονται πέντε επίσης παρεμβάσεις, στα σημεία επί του ΒΟΑΚ, Χανιά-Γεωργιούπολη, Πετρές-Ατσιποπούλου, Κίσσαμος-Κολυμπάρι, Ρέθυμνο-Γεροπόταμος, Γεροπόταμος-ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Εξήγησε ο υπουργός, ότι στόχος «δεν μπορεί να είναι η εξάλειψη κάθε τροχαίου, αλλά η σημαντική μείωση του κινδύνου και η βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών. Θέλουμε οι οδηγοί να αισθάνονται ασφαλείς, να μπορούν να προσπερνούν νόμιμα και με ασφάλεια… Γι’ αυτό χρειάζεται η συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και τις αρχές. Ο ΒΟΑΚ ήδη υλοποιείται και στόχος της Πολιτείας είναι η ολοκλήρωσή του από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, όπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Με βάση τα στοιχεία της παρουσίασης, σε εξέλιξη βρίσκονται:

Το δημόσιο έργο από Άγιο Νικόλαο έως Νεάπολη.

Η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από Νεάπολη έως Χερσόνησο.

Η σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, υπογεγραμμένη τον Μάιο και εντός του έτους θα ενεργοποιηθεί η προαίρεση για το τμήμα Χανιά-Κίσσαμος.

Ανακοινώθηκε παράλληλα η πλήρης χρηματοδότηση των μελετών για το τμήμα Παχιά Άμμος-Σητεία, με στόχο την ωρίμανση και αυτού του έργου.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «τα τροχαία παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους κάτω των 29 ετών στη χώρα μας. Απέναντι σε αυτή την εθνική πληγή, δεν επιλέγουμε τη σιωπή. Επιλέγουμε την ευθύνη. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δώσει προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι προϊόν ευρείας κοινοβουλευτικής συναίνεσης και περιλαμβάνει πιο αυστηρές ρυθμίσεις για την υποτροπή, με μόνο στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Το στοίχημα τώρα είναι η εφαρμογή: με στοχευμένη αστυνόμευση, με την ενεργή συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών, με παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των δρόμων μας - από τις διαγραμμίσεις μέχρι τα σαμαράκια. Δημιουργούμε μια συμμαχία ευθύνης, για να πετύχουμε κάτι που αξίζει: να πούμε στο τέλος αυτής της χρονιάς πως επιτέλους κάτι άλλαξε στην Ελλάδα».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, έκανε λόγο για υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου έργου στην Κρήτη, που προχωρά μέσα από τρεις διαφορετικές, εν εξέλιξη, συμβάσεις. «Για εμάς, τους μηχανικούς, ο δρόμος είναι κατ' αρχάς ένα λειτουργικό έργο, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου. Για όσους σκέφτονται με οικονομικούς όρους, είναι και μια ευκαιρία να γίνει πιο ελκυστικό το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Όμως, πάνω απ' όλα είναι θέμα οδικής ασφάλειας, διότι αφορά σε ανθρώπινες ζωές. Όσο διάστημα εκτελούνται τα έργα, για τον νέο ΒΟΑΚ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι κινούνται στον παλιό ΒΟΑΚ, παράλληλα με τα εργοτάξια και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα το κάνουν με τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας. Αυτό, λοιπόν, που βλέπετε σήμερα είναι ένα υποέργο του μεγάλου ΒΟΑΚ».

Σχετικά με θέματα που αφορούν στη συνεννόηση και συμφωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι «για μας είναι το ζητούμενο η συνεργασία. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορεί να δούμε συμφέροντα απέναντι μας στην εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλήγουμε και να συμφωνούμε. Γιατί στην Κρήτη σήμερα, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουμε να εκτελούνται τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στο νησί, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, οι συμβάσεις του ΒΟΑΚ, αλλά και μικρότερα έργα, που επίσης έχουν σημαντικό τοπικό αποτύπωμα. Η λέξη-κλειδί σήμερα είναι η οδική ασφάλεια. Και η δεύτερη λέξη-κλειδί είναι η συναίνεση».

Στην ενημερωτική εκδήλωση μίλησε και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, επιβεβαιώνοντας πως μόνο μέσα από τη συνεργασία και τη συστράτευση «θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε την εθνική συμμαχία για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και το κλείσιμο μιας λίστας που συνεχίζει να αποτελεί πληγή που αιμορραγεί στους κόλπους της κοινωνίας… Είμαστε διαρκώς στο πλευρό και του υπουργείου και των τοπικών φορέων για τη δρομολόγηση των έργων που απαιτούνται. Πρόκειται για έργα ζωτικής σημασίας, καθώς κάθε μέτρο του οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται μετατρέπεται σε σανίδα σωτηρίας για τους οδηγούς και κυρίως για τους ανθρώπους νεαρής ηλικίας. Το ευρύ τεχνικό πρόγραμμα που υλοποιείται για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε εκατοντάδες σημεία του οδικού δικτύου, ο προϋπολογισμός του, πλησιάζει συνολικά τα 107 εκατ. ευρώ».

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, παρουσίασε αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία των παρεμβάσεων και τόνισε:

«Το ΥΠΥΜΕ, έχοντας την εμπειρία της πρότερης επιτυχημένης εφαρμογής των μέτρων οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος, προχωρά στην άμεση εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων στο τμήμα Κίσσαμος - Λινοπεράματα Ηρακλείου, κάτι που θα υλοποιηθεί τμηματικά στα 7 διακριτικά τμήματα αναλόγως με τον βαθμό προτεραιότητας, την αναγκαιότητα και την εφικτότητα. Προσδοκούμε ανάλογα θετικά αποτελέσματα από τα μέτρα αυτά, όπως και στο Πάτρα-Πύργος».

Σύμφωνα με τα ενημερωτικά στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας, ο ΒΟΑΚ, με συνολικό μήκος 300 χλμ, είναι ένας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους της χώρας. Ιδιαίτερα το τμήμα από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι το Ηράκλειο (Λινοπεράματα), μήκους 145 χλμ, παρουσιάζει την υψηλότερη επικινδυνότητα.

Στο πλαίσιο της «Μελέτης Οδικής Ασφάλειας του ΒΟΑΚ» του ΥΠΥΜΕ από τον ΟΑΚ ΑΕ, εντοπίστηκαν 13 περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας κατά μήκος του άξονα, από τις οποίες οι 11 βρίσκονται στο εν λόγω τμήμα.

Την τελευταία τριετία (2022-24) συνέβησαν 26 σοβαρά τροχαία ατυχήματα με 20 ανθρώπινες απώλειες και 18 σοβαρούς τραυματισμούς.

Συνεπώς, υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για τη δραστική μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, διατηρώντας, ταυτόχρονα, το επίπεδο λειτουργικότητας της υφιστάμενης οδού. Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων βασίζεται στην προηγούμενη θετική διεθνή και εγχώρια εμπειρία, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από την εφαρμογή ανάλογων μέτρων σε χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία όσο και στην Ελλάδα, στον οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος, έναν δρόμο ανάλογης επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα, μετά τις σχετικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στην υφιστάμενη Εθνική Οδό Πάτρα (Κάτω Αχαΐα)-Πύργος (68 χλμ), κατεγράφη ετήσια μείωση των θανάτων κατά περίπου 90% και καμία μετωπική σύγκρουση το 2024. Με βάση τα στοιχεία της Τροχαίας, το 2024 δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα (εκ των οποίων ένας στη φάση πλήρους λειτουργίας).

Επισημαίνεται πως η εφαρμογή των μέτρων συνοδεύτηκε από αυστηρή αστυνόμευση. Σύμφωνα με την παραπάνω εμπειρία και με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ λαμβάνονται τα εξής μέτρα: «Διαμόρφωση διατομής τριών λωρίδων τύπου “β2+1” με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης μήκους 1 - 2,5 χλμ, εναλλασσόμενη στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, όπου το πλάτος του οδοστρώματος είναι ≥ 11,00 μ. Κλαδοκοπές και φυτοκοπές της παράπλευρης βλάστησης και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων για τη διασφάλιση της ορατότητας.

Πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατό, στα τμήματα μίας λωρίδας.

Αναδιαμόρφωση των (56) υφιστάμενων κόμβων, ΣΕΑ και εισόδων-εξόδων.

Διαμόρφωση δύο νέων κόμβων (Γεροπόταμου & ΧΥΤΑ Ηρακλείου), για τους οποίους έχει επισημανθεί η σχετική ανάγκη από την Περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς.

Φωτισμός και φωτεινή σηματοδότηση όπου απαιτηθεί.

Σε όλο το μήκος του τμήματος που εφαρμόζονται τα μέτρα Οδικής Ασφάλειας θα υπάρχουν κολωνάκια στο μέσο του δρόμου. Με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται η μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, η διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού, η ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα, η ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους-εξόδους. Όπως τονίστηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι η συμμόρφωση των χρηστών της οδού με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

