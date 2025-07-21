Τουρκία: «Θα απαντήσουμε στην Ελλάδα με τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, ίσως με πάρκα»

Με απειλές και ευθεία αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας μας απαντά η Άγκυρα, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θαλάσσια πάρκα στο νότιο Αιγαίο.



«Θα δοθεί απάντηση με τουρκικό θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, ίσως και πάρκα. Ίσως προκαλέσουν ενόχληση» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι τουρκικές πηγές στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ ότι η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έγινε «για λόγους αρχής» και «για να μην αλλάξει το σημερινό καθεστώς στο Αιγαίο καθώς υπάρχουν νησιά, νησίδες που στο Αιγαίο δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους και πρέπει να συζητηθεί».



«Ένταση... Δεν προβλέπεται ένταση... αυτό θα φανεί στην εφαρμογή. Δηλαδή αν θα εμποδιστούν αλιευτικά, αν θα γίνουν ενέργειες σε συγκεκριμένες νησίδες κτλ» απάντησαν σε σχετική ερώτηση, αφήνοντας υπαινιγμούς για κίνδυνο να ανέβει το «πολιτικό θερμόμετρο» στο Αιγαίο.

«Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί καμία πιθανή de facto κατάσταση»

Εξάλλου, Τούρκοι αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο Anadolu ισχυρίστηκαν ότι «αυτή η εξέλιξη θεωρείται ως μια νέα προσπάθεια της Ελλάδας να διαταράξει το status quo και μαζί με το νομικό καθεστώς τόνισαν τη σημασία του να μην παρεμποδίζεται η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ειδικά σε μια ημίκλειστη θάλασσα όπως το Αιγαίο Πέλαγος, και να μην παραβιάζονται τα άλλα δικαιώματα της Τουρκίας».



Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι η Τουρκία, όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν θα αποδεχτεί καμία πιθανή de facto κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με αμφισβητούμενο καθεστώς στο Αιγαίο Πέλαγος.



Οι Τουρκία αξιωματούχοι τόνισαν επίσης «τις πιθανές επιπτώσεις της ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων όσον αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος». Τόνισαν ότι αυτή η πρακτική δεν πρέπει να περιορίζει τις περιοχές ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο, να συνιστά παραβίαση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, να επηρεάζει αρνητικά τη διεθνή ναυτιλία ή να εμποδίζει την πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα.



Οι Τούρκοι αξιωματούχοι τόνισαν επίσης ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του νομικού καθεστώτος του Αιγαίου και της παρεμπόδισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, δεν θα μείνει αναπάντητη.



Επιπλέον, οι τουρκικές πηγές υποστήριξαν «ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τα παράκτια κράτη να συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες».

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ: «Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο»

Αυστηρή απάντηση στις αντιδράσεις της Άγκυρας για την ίδρυση Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος έδωσε νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ υπογραμμίζεται πως τα θαλάσσια πάρκα ιδρύονται με αμιγώς περιβαλλοντικά κριτήρια, σε περιοχές που βρίσκονται υπό ελληνική κυριαρχία, ενώ χαρακτηρίζονται ως ανεδαφικές οι αναφορές της Τουρκίας σε «κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες».

