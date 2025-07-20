Θεοδωρικάκος: Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί μαύρη σελίδα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα

«Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί μαύρη σελίδα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα. Η επιβολή με στρατιωτική βία, η κατοχή, η κατάφωρη παραβίαση των πιο στοιχειωδών αξιών -όπως η ελευθερία και η κυριαρχία- δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτά», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως τονίζει: «Αν ξεχάσουμε, μόνο επόμενα δεινά μπορεί να μας περιμένουν. Αυτό αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις γενιές των Ελλήνων, όσα χρόνια και αν περάσουν. Η εθνική ενότητα και η περαιτέρω οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική ενίσχυση της Πατρίδας μας αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για το βιώσιμο και ασφαλές μέλλον του Ελληνισμού. Σταθερή ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς την επανένωση της Κύπρου, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κατοχικά στρατεύματα».

