Φουντάς: Ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής που αναλαμβάνει τα ηνία του CERN

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φουντάς εξελέγη, με θητεία από το 2025 έως το 2027, σε ανταγωνιστική διαδικασία, έναντι άλλων δύο υποψηφίων, στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του CERN που εδρεύει στη Γενεύη.

Η εκλογή του αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς ο κ. Φουντάς, διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN, είναι ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει τα ηνία του CERN, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ερευνητικού εργαστηρίου πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής.

Η εκλογική επιτυχία οφείλεται στη στοχευμένη και στρατηγικά οργανωμένη διπλωματική κινητοποίηση, καθώς και στο επιστημονικό κύρος του Έλληνα υποψηφίου.

Σήμερα το CERN μετρά 70 χρόνια ζωής, αποτελείται από 24 κράτη μέλη (η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος), απασχολεί περί τους 2.600 υπαλλήλους και προσφέρει υπηρεσίες σε πάνω από 600 ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια παγκοσμίως.

To CERN παρέχει ένα μοναδικό φάσμα εγκαταστάσεων επιταχυντών σωματιδίων που επιτρέπουν την έρευνα στην αιχμή της ανθρώπινης γνώσης, με τρόπο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον, φέρνει σε επαφή ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να διευρύνουν τα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας, προς όφελος όλων και εκπαιδεύει νέες γενιές φυσικών, μηχανικών και τεχνικών, προωθώντας τις αξίες της έρευνας και της επιστήμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

