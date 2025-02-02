Θεοδωρικάκος για Τέμπη: Αλήθεια και δικαιοσύνη, ναι - Κομματική αξιοποίηση, όχι

«Είναι αίτημα και απόφαση και της κοινωνίας και της κυβέρνησης να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες το απόγευμα, μιλώντας για την υπόθεση των Τεμπών, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της διοικούσας επιτροπής εκλογικής περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Πέλλας και της ΟΝΝΕΔ Πέλλας στην Έδεσσα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, κατά την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα επισκέφθηκε το ΕΚΕΤΑ, όπου μίλησε για τη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας και παρέστη στην κοπή της πίτας της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος ενώ παρέστη και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της ΔΕΕΠ και της ΟΝΝΕΔ Πέλλας στην Έδεσσα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφερόμενος ο υπουργός στην υπόθεση των Τεμπών τόνισε: «Είναι αίτημα και απόφαση και της κοινωνίας και της κυβέρνησης να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια απόφαση τιμής στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής συντεταγμένης πολιτείας. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα βγάλουν κομματικά οφέλη από μια επιχείρηση αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης κάνουν μεγάλο λάθος. Η σταθερότητα και η πρόοδος είναι το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το εγγυόμαστε με την υλοποίηση των πολιτικών μας για την ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και την ασφάλεια της Ελλάδας και των Ελλήνων σε μια εποχή αναταράξεων σε όλη την ανθρωπότητα».

Στόχος που επιτυγχάνεται και με τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος δίνει έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές και τη βιομηχανία -που θα αξιοποιεί και την πρωτογενή παραγωγή- για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις. «Έχουμε ένα σχέδιο για τη χώρα, για να συνεχιστεί η οικονομική μας πρόοδος και να γίνει η Ελλάδα πιο παραγωγική» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και προσέθεσε: «Την ισχυρότερη ασφάλεια θα την έχουμε με εργοστάσια και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ώστε να παραμένουν οι νέες και οι νέοι εκεί που γεννιούνται. Πρέπει να τους δίνουμε ως χώρα όλες τις δυνατότητες που τους αξίζουν. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια να μετακινούνται πληθυσμοί στο λεκανοπέδιο. Η Ελλάδα θα έχει μέλλον μόνο με πανίσχυρη περιφέρεια».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε επίσης το πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν κάποια χρόνια, όταν χρεοκόπησε ουσιαστικά και βρέθηκε κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Τόνισε πως τα τελευταία έξι χρόνια με την κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα μας πορεύεται με σιγουριά και ασφάλεια, όταν μεγάλες χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία και η Γαλλία ταλανίζονται από πολιτική αστάθεια.

«Στα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού έπεσαν 50 δισ. ευρώ στην αγορά για να στηριχθούν πολίτες και επιχειρήσεις. Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 9%, και δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώθηκαν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος, κερδίσαμε πάλι τη θέση που μας αξίζει στην Ευρώπη και πετύχαμε τη δημοσιονομική μας σταθερότητα» υπογράμμισε. «Αυτή είναι κοινωνική πολιτική. Έχουμε σχέδιο με όραμα για όλη την κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό τον σκοπό» σημείωσε, ολοκληρώνοντας το σκεπτικό του, ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

