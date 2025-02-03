Θεοδωρικάκος για OpenBusiness: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με πιο σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

Ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου. Το νέο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness επιτυγχάνει την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δραστική μείωση του κόστους, του χρόνου εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

«Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση κόστους και χρόνου για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, ενίσχυση της διαφάνειας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτά επιτυγχάνει το νέο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness, το οποίο λειτουργεί από σήμερα και αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για το επιχειρείν. Η δημόσια διοίκηση γίνεται πιο απλή, πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την αδειοδοτική διαδικασία για 57 σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες και αφορά περίπου 2.500 κωδικούς. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε με πράξεις την επιχειρηματικότητα και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του για το θέμα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, την ημέρα της παρουσίασης του συστήματος στις 14 Νοεμβρίου 2024 είχε αναφέρει πως «το Open Business είναι κάτι παραπάνω από μια πλατφόρμα, είναι ένα παράθυρο σε μια νέα εποχή. Δεν ανοίγουμε απλά μια ψηφιακή πόρτα, ανοίγουμε τον δρόμο για περισσότερες δουλειές».

Το OpenBusiness αντικαθιστά το πληροφοριακό σύστημα NotifyBussiness, το οποίο από σήμερα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου θα είναι προσβάσιμο αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης (read-only).

Βασικά στοιχεία του νέου πληροφοριακού συστήματος:

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούν πλέον να κάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openbusiness.mindev.gov.gr/. Αφορά περίπου 2.500 κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο φιλοξενείται στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud), υποστηρίζει ολοκληρωμένα την αδειοδοτική διαδικασία για 57 σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Με την επέκταση του μεταρρυθμιστικού έργου για την απλούστευση της αδειοδότησης σε περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες το OpenBusiness θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Από σήμερα υποστηρίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες του ν. 4442/2016 με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”:

1. Μεταποίηση - Εφοδιαστική - Περιβάλλον - Πληροφορική

2. Εξόρυξη

3. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Ψυχαγωγία – Τουρισμός

4. Κτηνοτροφία – Υδατοκαλλιέργειες – Κτηνιατρικές Δραστηριότητες

5. Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων

6. Διατροφή – Ευεξία

7. Εκπαίδευση – Κατάρτιση

8. Κοινωνική Μέριμνα

Το OpenBusiness, εκτός από τη διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης, υποστηρίζει επιπλέον και τη διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης ή λειτουργίας μιας δραστηριότητας, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης. Μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος υποστηρίζονται ακόμα οι τροποποιήσεις, η ανάρτηση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, η υποβολή άλλων συναφών με την αδειοδότηση αιτημάτων, η μεταβίβαση της δραστηριότητας και η δήλωση παύσης λειτουργίας της.

Στο OpenBusiness δημιουργείται ψηφιακή θυρίδα για κάθε οικονομικό φορέα, όπου καταχωρούνται όλες οι εγκαταστάσεις του, οι δραστηριότητες που ασκεί σε κάθε εγκατάσταση και το πλήρες ιστορικό της αδειοδότησης.

Απογραφή και ανάρτηση δικαιολογητικών

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 95 του ν.5172/2025 - Α΄16/29-1-2025) προβλέπεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του OpenBusiness και έως τις 31-12-2025, οι ασκούντες δραστηριότητες που έχουν υπαχθεί στα κεφάλαια του ειδικού μέρους του ν. 4442/2016:

(α) καλούνται να απογράψουν στην πλατφόρμα τη δραστηριότητά τους καθώς και τα βασικά στοιχεία της. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται όσοι έχουν υποβάλει γνωστοποίηση μέσω του NotifyBusiness.

(β) αναρτούν τα δικαιολογητικά για τη νόμιμη λειτουργία τους στο σύστημα. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει γνωστοποίηση στο NotifyBusiness επίσης θα πρέπει να αναρτήσουν στο OpenBusiness τα δικαιολογητικά τους.

Κύρια οφέλη από τη χρήση του OpenBusiness

● Διεκπεραίωση όλων των ενεργειών αδειοδότησης ηλεκτρονικά, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

● Υποστήριξη ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας και της αδειοδοτούσας αρχής προς παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

● Υποστήριξη ευρείας προσβασιμότητας.

● Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα του Δημοσίου Τομέα: άντληση στοιχείων μέσω TaxisNet, e-Παράβολο, ΓΕΜΗ, ΤΕΕ, ΜΗΤΕ και τροφοδότηση στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

● Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται με τις σχετικές διαδικασίες, και οι οποίοι ξεπερνούν τους 1.300, θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους σχετικά με την αδειοδότηση μέσα από το πληροφοριακό σύστημα. Μεταξύ άλλων θα μπορούν να ανατρέχουν στην ψηφιακή θυρίδα κάθε οικονομικού φορέα, αντικαθιστώντας έτσι τους παραδοσιακούς φακέλους αρχειοθέτησης και βέβαια να αναζητούν κάθε επικαιροποιημένη πληροφορία μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Πληροφορίες & help desk

Στη διαδικτυακή πληροφοριακή πύλη του OpenBusiness https://openbusiness-portal.mindev.gov.gr/ βρίσκονται διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, αποτυπωμένες με απλό και εύληπτο τρόπο, καθώς και εγχειρίδια/βίντεο για τη χρήση του. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. Για πρώτη φορά χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την αδειοδότηση είναι συγκεντρωμένες σε ένα κομβικό σημείο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφείο υποστήριξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πληροφοριακή πύλη (portal) στην καρτέλα «Βοήθεια».

