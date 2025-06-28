Οι «Μαυρογυαλούροι» υφυπουργοί και η «πολιτική κίνηση» Βορίδη

Της Δώρας Αντωνίου

Την προσπάθεια να κοπεί ο ομφάλιος λώρος που συνδέει την κυβέρνηση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η παραίτηση, χθες, του υπουργού Μετανάστευσης Μάκη Βορίδη και των υφυπουργών Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύση Σταμενίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Μπουκώρου. Η απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση έγινε έπειτα από σειρά συσκέψεων που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με συνεργάτες του, αμέσως μετά από την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες. Αυτό που βάρυνε στις αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν ότι η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων της δικογραφίας διαμορφώνει μια πολύ δυσμενή εικόνα για την κυβέρνηση, καθώς στελέχη της εμφανίζονται να λειτουργούν με πελατειακή νοοτροπία μιας άλλης εποχής. «Δεν μπορεί να λέμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να φέρει τη χώρα σε μια νέα εποχή και την ίδια στιγμή να αποκαλύπτονται νοοτροπίες και πρακτικές Μαυρογυαλούρων», αναφέρει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος.

Από το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι αν και η διαφθορά γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι διαχρονική, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι αυτή η διαχρονικότητα μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να συνεχισθούν κάποιες από τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Επέλεξε αντ’αυτού να κινηθεί με τρόπο που να σηματοδοτεί μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές.

Σίγουρα στις αποφάσεις που ελήφθησαν μέτρησε το γεγονός ότι τα εκτεταμένα αποσπάσματα τηλεφωνικών συνομιλιών, που δείχνουν κυβερνητικά στελέχη να ζητούν παράκαμψη κανονισμών ή να προτρέπουν στην τέλεση παράνομων πράξεων, δίνουν την εικόνα ανοχής στη διαφθορά. Τις επόμενες ημέρες το θέμα θα έρθει στη Βουλή, καθώς προεξοφλείται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν προτάσεις για Προανακριτική. Η κυβέρνηση θα βρισκόταν αμυνόμενη απέναντι στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης για τα πεπραγμένα των στελεχών της, με βάση τα ίδια τους τα λόγια και έπρεπε να φανεί ότι αυτό που λεγόταν τις προηγούμενες ημέρες, ότι αφού μελετήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας θα προχωρήσουν, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, γίνεται πράξη.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο παράγοντας μιας υποβόσκουσας δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Βουλευτές αλλά και κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται όλες τις τελευταίες ημέρες σε συνομιλητές τους να εκδηλώνουν έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι λίγες μόνο μέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για Προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή και τα Τέμπη, το κόμμα και η κυβέρνηση βρίσκονται ξανά στη δίνη μιας νέας διαδικασίας παραπομπής. Εκφράζεται ενόχληση γιατί, όπως λένε, καλλιεργείται η εντύπωση ότι γύρω από την κυβέρνηση σκάνε διαδοχικά σκάνδαλα, για τα οποία οι ίδιοι πρέπει να απολογούνται.

Ήταν αυτή η συσσώρευση επιβάρυνσης στην εικόνα της κυβέρνησης, στην κοινή γνώμη και στους βουλευτές και στα κυβερνητικά στελέχη που κατέστησε μονόδρομο τη λήψη δραστικών μέτρων. Και οδήγησε στο να ζητηθούν οι παραιτήσεις του κ. Βορίδη και των υφυπουργών. Μάλιστα, από το Μαξίμου θέλησαν να καταστήσουν σαφές ότι δεν ήταν μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα, που έγινε οριζοντίως, επί δικαίων και αδίκων, αλλά ότι αξιολογήθηκαν τα πραγματικά δεδομένα πριν ληφθούν αποφάσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Έτσι, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, παραμένει στη θέση του. Και αυτό διότι, όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, «δεν υπάρχει στην περίπτωσή του κάτι μεμπτό». Για τους τρεις υφυπουργούς που παραιτήθηκαν, η επισήμανση είναι ότι «πολιτικά μιλώντας, η στάση τους ως βουλευτές δεν συνάδει με την υπουργική ιδιότητα».

Η περίπτωση του Μάκη Βορίδη είναι διαφορετική, καθώς δεν υπάρχει αποδοχή κατηγοριών από τον ίδιο και, όπως αναφέρει στην επιστολή του, η παραίτηση θα βοηθήσει στις κινήσεις για να υπερασπιστεί την αθωότητά του απέναντι στην αντιπολίτευση και στις αναμενόμενες προτάσεις για διερεύνηση ευθυνών του. Και από την πλευρά του Μαξίμου η θέση είναι ότι πρόκειται για «πολιτική κίνηση», που σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται αποδοχή ποινικής ευθύνης. Βεβαίως, καθώς ο κ. Βορίδης είναι ένα στέλεχος με ειδικό πολιτικό βάρος, μένει να φανεί πόσο «βελούδινη» θα αποδειχθεί η παραίτησή του, αλλά και τα υπόλοιπα βήματα σε σχέση με τη διαχείριση της υπόθεσης.

Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, από τη κυβερνητική ηγεσία διαμηνύουν ότι θα περιμένουν πρώτα να δουν τις προτάσεις που θα καταθέσει η αντιπολίτευση και να ολοκληρώσουν τη μελέτη όλων των στοιχείων, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση. Ο πρωθυπουργός, που το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Κρήτη, θα λάβει τις αποφάσεις του για τους αντικαταστάτες των παραιτηθέντων, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

