Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα, ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε ότι «η κάθαρση θα έρθει μόνο με πολιτική αλλαγή».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, δήλωσε προηγουμένως ότι η περίοδος κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει και πως η κατάσταση στον Οργανισμό είναι αποτέλεσμα βαθιάς και διαχρονικής παθογένειας του πολιτικού συστήματος.



«Προσπάθησε πάλι να ξεπλύνει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνει πως επί Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς μετά τα μνημόνια, επιχειρήθηκε η παλινόρθωση του συστήματος διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων που οδήγησε στη χρεοκοπία», επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς.

«Η Νέα Δημοκρατία, ερχόμενη στην εξουσία, δεσμεύθηκε για αριστεία, τεχνοκρατική διακυβέρνηση και σοβαρότητα. Εξαπάτησε τον λαό. Κυβερνά με διαφθορά και εξουσιαστική αλαζονεία», πρόσθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.



Πηγή: skai.gr

