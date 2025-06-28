Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλαμβάνει ο βουλευτής Αργολίδος, Γιάννης Ανδριανός.

Ο κ. Ανδριανός αντικαθιστά τον Διονύση Σταμενίτη, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννημένος στη Νέα Επίδαυρο το 1959, ο κ. Ανδριανός είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη, τη Μαρία.

Είναι διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με θέμα διατριβής «Οι επιπτώσεις των πολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων στην οικονομική ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων», και πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε. Α. Πανεπιστημίου.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εξελέγη πρώτος σε ψήφους Βουλευτής Αργολίδας με τη Νέα Δημοκρατία στις Εθνικές Εκλογές του 2009.

Πολιτικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες

Έχει διατελέσει Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή (2004-2009), Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (2000-2004), Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (1997-2000), Αναπληρωτής Γραμματέας Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας (1996 – 1997), Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του π. Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδη Έβερτ (1994-1996), Αρχισυντάκτης της περιοδικής έκδοσης «Φιλελεύθερη Έμφαση» και Σύμβουλος Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Επιπλέον, έχει διδάξει Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιστορία του Τύπου και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτισμός και Εκπαίδευση» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Πηγή: skai.gr

