Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά εκλογές ζητά το ΠΑΣΟΚ - Δικαίωση για την Χαριλάου Τρικούπη το «ξήλωμα» της Κυβέρνησης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η παραίτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκη Βορίδη και των τριών υφυπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ηθική δικαίωση για το ΠΑΣΟΚ που τα τελευταία δύο χρόνια αναδεικνύει συνεχώς το θέμα με ερωτήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που μάλιστα είχε κατηγορηθεί στο πρόσφατο παρελθόν από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη ότι «ξεχνά να φορέσει την ελληνική φανέλα σε μείζονα ζητήματα, όπως αυτά των αγροτών».

Καμπανάκι για ενδεχόμενο παραγραφής

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για παραγραφή ενδεχόμενων αδικημάτων και ζητούν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραγραφούν τα προς διερεύνηση αδικήματα των ελεγχόμενων υπουργών που οι θητείες τους έληξαν πριν τις εκλογές του 2023.

«Η διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα επιτρέψουμε να μπει στο ράφι ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει παραγραφή, κίνδυνος που ρητά αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι συντρέχει, αν ως τον Οκτώβριο δεν ερευνηθούν οι πράξεις που τελέστηκαν την 1η θητεία της ΝΔ. Το σκάνδαλο αυτό θα ερευνηθεί, τους προειδοποιούμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν στέκεται. Είναι μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά», σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Μάλιστα από το πράσινο στρατόπεδο επιχειρούν να καταρρίψουν τα επιχειρήματα της πλειοψηφίας, και σχολίαζαν με νόημα ότι η 1η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης "δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία - επιδερμικές αναφορές στους υπουργούς" κατέπεσε από τα βαρύτατα ενοχοποιητικά στοιχεία της δικογραφίας. Όμως όπως τονίζουν και η δεύτερη γραμμή άμυνας "βουλευτές από όλα τα κόμματα κάνουν ρουσφέτια-όλοι αναξιόπιστοι" πάλι δεν τους βγήκε, γιατί οι δικοί τους βουλευτές και νυν υφυπουργοί δεν ζήτησαν ρουσφέτια αλλά παράτυπες ενέργειες και εξαιρέσεις από νόμιμους ελέγχους.

Επόμενος Στόχος – Πολιτική Αλλαγή

Ο επόμενος στόχος, μετά τη διερεύνηση του σκανδάλου είναι για το ΠΑΣΟΚ η Πολιτική Αλλαγή με το σήμα να δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.

«Ένας Πρωθυπουργός θεατής, του οποίου η κυβέρνηση καταρρέει μέσα στα σκάνδαλα που δημιούργησε, είναι ένας αναξιόπιστος Πρωθυπουργός. Ως πότε θα κρύβεται πίσω από τους υπουργούς παριστάνοντας τον ανεύθυνο; Η χώρα έχει κρίση ηγεσίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο.» ανέφερε σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει παραίτηση Βορίδη

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του είχε ζητήσει την παραίτηση του Μάκη Βορίδη από τον υπουργικό θώκο και λίγες ώρες μετά γνωστοποιήθηκε η επιστολή παραίτησης του πρώην υπουργού.

«Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική του καρέκλα.Θα συνεχίσουν να είναι στην κυβέρνηση υφυπουργοί, που ως βουλευτές ζητούν να «ανοίξουν ΑΦΜ», «να δοθούν δικαιώματα ενισχύσεων» που τους επισημαίνεται ότι είναι κατά παράβαση του νόμου, και συγκεκριμένα πρόσωπα «να εξαιρεθούν από νόμιμο έλεγχο»;

Ο κ. Βορίδης στην επιστολή παραίτησης του αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ και στην πρόθεσή του να υποβάλει αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. «Μετά ταύτα, και επειδή η ιδιότητα του υπόπτου τελέσεως αξιοποίνου πράξεως δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους της Κυβερνήσεως και προκειμένου να αφοσιωθώ στο μείζον για εμένα που είναι η υπεράσπιση της αθωότητός μου ενώπιον του Κοινοβουλίου, καθώς και της τιμής και της υπολήψεώς μου, υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου» αναφέρει ο κ. Μάκης Βορίδης.

Πηγή: skai.gr

