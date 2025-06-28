Φάμελλος: Αύριο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουμε για τη νέα μας Κεντρική Επιτροπή

Στις αυριανές εκλογές για την ανάδειξη Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.
«Αύριο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ψηφίζουμε για τη νέα μας Κεντρική Επιτροπή. Και με ηλεκτρονικό και με φυσικό τρόπο σε όλη την Ελλάδα. Μετά τις νέες προγραμματικές θέσεις και το καταστατικό, ολοκληρώνουμε με τα νέα Όργανα την ανασυγκρότησή μας» αναφέρει ο κ. Φάμελλος και συνεχίζει:
«Η απονομιμοποιημένη κυβέρνηση της ΝΔ των σκανδάλων, του πελατειακού κράτους, των καρτέλ, της αισχροκέρδειας και της ανεπαρκούς εξωτερικής πολιτικής θα έχει αντίπαλο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναγεννάται για να είναι ο πυλώνας της προοδευτικής προοπτικής.
Κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλάζουμε εμείς, για να αλλάξουμε την Ελλάδα!».
