Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την κατάληξη που θα έχει η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητάει το αυτονόητο: να μάθει εάν πρόκειται για τη σορό του γιου του και τι προκάλεσε τον θάνατό του. Όποια όμως και να είναι η κατάληξη – με την ελπίδα βέβαια πάντα να ικανοποιηθεί έγκαιρα το εύλογο αίτημά του – το βλέμμα του δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε ποτέ. Και δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε γιατί έχει κάτι πολύ αληθινό, είναι διεισδυτικό και γεμάτο αξιοπρέπεια. Η αμεσότητά του δεν σε αφήνει να ησυχάσεις εάν είσαι ένας άνθρωπος με στοιχειώδη ευαισθησία.



Στην πλάτη του κυρίου Ρούτσι παίζονται τώρα πολιτικά παιχνίδια. Ο τάδε υπουργός είναι αδιάλλακτος, ο δείνα έχει πλήρη κατανόηση και μετά από 19 μέρες απεργίας πείνας στηρίζει με λάβρες δηλώσεις το δίκαιο αίτημά του. Η αντιπολίτευση έχει βρει και αυτή ένα «πρόσφορο» θέμα να παίξει έναν ρόλο, μέσα στη γενικότερη ανεπάρκειά της να πείσει ότι μπορεί να αναλάβει με σοβαρότητα τα ηνία της χώρας.



Όποια πολιτικά παιχνίδια όμως και να παίζονται στην πλάτη ενός ανθρώπου, που με αντίτιμο τη ζωή του αναζητάει την αλήθεια, το βλέμμα του έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη. Τα «Τέμπη» έχουν χαραχτεί στη συλλογική μνήμη. Και μπορεί ο κόσμος που συμπαρίσταται στον απεργό πείνας στο Σύνταγμα να μην έχει τον όγκο και τον παλμό παλαιότερων συγκεντρώσεων, μια και η καθημερινότητα καταβροχθίζει τα πάντα, ωστόσο ο κόσμος δεν θα ξεχάσει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης και των αρχών να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα 2,5 χρόνια μετά.



Και είναι πραγματικά ντροπιαστικό να μεταβαίνει στην Ελλάδα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λέει με νόημα πως «ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία».



Ένας Αλβανός και μια Ρουμάνα – συμπολίτες με παρόμοια καταγωγή που τόσο έχουν υποτιμηθεί στο παρελθόν στη χώρα - στέκονται, λοιπόν, αφορμή να ξεδιπλωθεί όλο το εύρος της διαφθοράς στην Ελλάδα; Μακάρι τουλάχιστον εκείνοι να καταφέρουν ότι επί χρόνια δεν έχει καταφέρει το πολιτικό προσωπικό της χώρας.



Το βλέμμα του κυρίου Ρούτσι πάντως αλλά και όλων των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη και των επιζώντων, δεν θα ξεχαστεί. Ο αγώνας τους, ακόμα και εάν δεν φέρει αποτελέσματα έτσι όπως οι ίδιοι τα επιθυμούν, έχει προκαλέσει μια βαθιά ρωγμή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και το αργότερο στις βουλευτικές εκλογές του 2027 η επιταγή θα εξαργυρωθεί.

Μαρία Ρηγούτσου

Πηγή: Deutsche Welle

