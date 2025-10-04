Χρ. Δήμας: Εντός του 2026 η νέα παρέμβαση στην Μεταμόρφωση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Η συνολική αναβάθμιση του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας με στόχο να περιοριστεί η χρήση του Ι.Χ. και τώρα και μελλοντικά αποτελεί στρατηγική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Χρίστος Δήμας.

Ανακοίνωσε παράλληλα ότι εντός του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης με την κατασκευή και της δεύτερης εξόδου. Αναφέρει επίσης ότι εντός του Φθινοπώρου θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του τριπλού οδικού κόμβου Σχιστού, που σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της Δυτικής περιφερειακής του Αιγάλεω, θα συμβάλουν στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού στον Κηφισό.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα σε όλα τα μεγάλα έργα που εκτελούνται στη χώρα ενώ σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια τονίζει ότι οφείλονται σε τεχνητούς περιορισμούς που εφαρμόστηκαν από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας. Υπογραμμίζει, πάντως, ότι το Υπουργείο ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της ΥΠΑ με νέες προσλήψεις».

Για το μετρό Θεσσαλονίκης ο κύριος Δήμας υπογραμμίζει ότι «η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά αποτελεί την άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου. Στόχος είναι το έργο να παραδοθεί στους πολίτες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με πέντε νέους σταθμούς που θα συνδέουν τη Μίκρα με το κέντρο σε μόλις 15 λεπτά και θα εξυπηρετούν καθημερινά τουλάχιστον 60 χιλιάδες επιβάτες.».

Ακολουθεί ολόκληρη συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στον Γιώργο Ψύλλια:

Ερ. Κύριε Υπουργέ οι συγκοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι οι οδηγοί χάνουν 111 ώρες τον χρόνο λόγω του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού. Μελετάτε κάποιο σχέδιο για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού στη λεωφόρο Κηφισού όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί;

Tο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική είναι σύνθετο ζήτημα και δεν αφορά μόνο στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συγκεντρώνει καθημερινά πολύ υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Η χωρητικότητα του οδικού δικτύου δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό οχημάτων, ενώ συντελούν κι άλλοι παράγοντες, όπως η εκτεταμένη χρήση του Ι.Χ. ή η τροφοδοσία των καταστημάτων. Με αυτά τα δεδομένα, η στρατηγική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επικεντρώνεται στη συνολική αναβάθμιση του συγκοινωνιακού δικτύου με στόχο να περιοριστεί η χρήση των Ι.Χ. όχι μόνο σήμερα, αλλά και μελλοντικά. Κατασκευάζεται η νέα γραμμή του Μετρό και ανανεώνεται ο στόλος των λεωφορείων, μετά από πολλά χρόνια, ώστε να διαμορφώσουμε συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας και να προσφέρουμε αξιόπιστες εναλλακτικές μετακίνησης.

Παράλληλα, βέβαια, προχωράμε και σε παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμφόρηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου τα οχήματα από την Αττική Οδό προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας συναντούν την κίνηση από Ελευσίνα και δύο λωρίδες καταλήγουν σε μία, με αποτέλεσμα καθημερινά μποτιλιαρίσματα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι εκεί θα γίνει σημειακή παρέμβαση: θα διαχωριστούν οι λωρίδες, έτσι ώστε πρώτα να εισέρχονται οι οδηγοί που έρχονται από Ελευσίνα και περίπου 150 μέτρα πιο κάτω εκείνοι που έρχονται από το αεροδρόμιο. Το έργο αυτό θα γίνει εντός του 2026.

Ερ. Πιστεύετε ότι ο τριπλός κόμβος του Σχιστού σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της δυτικής περιφερειακής του Αιγάλεω επαρκούν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στους περιφερειακούς δρόμους;

Αυτή την περίοδο εργαζόμαστε εντατικά ώστε να ανακοινώσουμε την προκήρυξη για τον διαγωνισμό του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, μέσα στο φθινόπωρο.

Ο τριπλός κόμβος του Σκαραμαγκά, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, είναι έργα που αποσκοπούν στην εκτροπή μεγάλου μέρους της κυκλοφορίας από τον Κηφισό, ειδικά των βαρέων οχημάτων.

Με βάση τον σχεδιασμό, θα συνδεθεί η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρου Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις και στους ανισόπεδους κόμβους Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων.

Παράλληλα, το έργο θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή για τις μετακινήσεις από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της κορεσμένης Λεωφόρου Κηφισού.

Κάθε παρέμβαση που συμβάλλει στη διαχείριση της κυκλοφοριακής ροής μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες των οδικών μετακινήσεων, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε πως η κατασκευή νέων δρόμων δεν είναι πανάκεια για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, όπως επισημαίνουν άλλωστε και οι συγκοινωνιολόγοι. Απαιτείται συνδυασμός παρεμβάσεων και αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ερ. Δεδομένου ότι έχουν ήδη παραδοθεί 65 από τα 75 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, μπορείτε να μας πείτε εάν ισχύει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την παράδοση συνολικά του έργου στο τέλος Νοεμβρίου; Και τι ακολουθεί στα μεγάλα οδικά έργα της χώρας το προσεχές διάστημα;

Στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος έχουν ήδη παραδοθεί τα πρώτα 65 από τα συνολικά 75 χιλιόμετρα. Το χρονοδιάγραμμα τηρείται και τα υπόλοιπα 10 χλμ., που αφορούν το τμήμα στην είσοδο της Πάτρας, θα αποδοθούν στην κυκλοφορία έως το τέλος Νοεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ένα έργο που για χρόνια παρέμενε σε εκκρεμότητα και πλέον γίνεται πραγματικότητα, ενισχύοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Παράλληλα, στο μέτωπο των μεγάλων οδικών έργων σε όλη τη χώρα καταγράφεται σημαντική πρόοδος. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και το τελευταίο του τμήμα, μήκους 45,5 χλμ., εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το β’ τρίμηνο του 2026.

Στην Κρήτη, τα έργα στον ΒΟΑΚ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα τμήματα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη και Νεάπολη – Χερσόνησος, ενώ έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για το μεγαλύτερο τμήμα, Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χλμ., με προαίρεση την επέκταση έως την Κίσσαμο. Στη Θεσσαλονίκη, η πρόοδος κατασκευής της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας έχει ξεπεράσει το 30%.

Επιπλέον, στο άμεσο διάστημα αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος σε κρίσιμα έργα, όπως το Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, η παράκαμψη Χαλκίδας και ο οδικός άξονας Μπράλος – Άμφισσα. Ταυτόχρονα, προχωρούν η διαδικασία για τα έργα Ιωάννινα – Κακαβιά και τα οδικά τμήματα Δράμα – Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον συγκοινωνιακό χάρτη και τις αναπτυξιακές υποδομές της χώρας.

Ερ. Ποιος είναι ο απολογισμός της έως τώρα λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά έως τον Φεβρουάριο; Επιπλέον, τι σχεδιάζετε για τις επόμενες επεκτάσεις του μέσου;

Ο απολογισμός της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στους πρώτους δέκα μήνες είναι εξαιρετικά θετικός. Οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης έχουν αγκαλιάσει το νέο μέσο, όπως αποδεικνύουν τα περισσότερα από 22 εκατομμύρια επικυρωμένα εισιτήρια και οι πάνω από 115 χιλιάδες προσωποποιημένες κάρτες που έχουν εκδοθεί, με ιδιαίτερα υψηλή χρήση στους κεντρικούς σταθμούς και σημαντική διείσδυση των ανέπαφων πληρωμών. Σημαντικό είναι επίσης ότι πάνω από το 40% των επικυρώσεων αφορούν κάρτες διαρκείας, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μετρό έχει ήδη ενταχθεί στις καθημερινές μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ έως και 15%.

Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά αποτελεί την άμεση προτεραιότητά μας. Στόχος είναι το έργο να παραδοθεί στους πολίτες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με πέντε νέους σταθμούς που θα συνδέουν τη Μίκρα με το κέντρο σε μόλις 15 λεπτά και θα εξυπηρετούν καθημερινά τουλάχιστον 60 χιλιάδες επιβάτες. Για την τεχνική ολοκλήρωση της διασύνδεσης, θα χρειαστούν προσωρινές διακοπές στη λειτουργία της βασικής γραμμής, οι οποίες θα γίνουν με τρόπο που να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το επιβατικό κοινό από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου. Κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Μετρό, το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται με την προσθήκη μιας νέας γραμμής του ΟΑΣΘ και την πύκνωση των δρομολογίων τεσσάρων άλλων λεωφορειακών γραμμών.

Όσον αφορά το μέλλον, ο στρατηγικός σχεδιασμός για το Μετρό Θεσσαλονίκης προβλέπει την επέκταση του δικτύου και σε άλλες περιοχές του μητροπολιτικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, προτεραιότητα έχει η βορειοδυτική κατεύθυνση, όπου καταγράφεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Πρόκειται για μεγάλα και απαιτητικά έργα που χρειάζονται μελέτες σε βάθος, ώστε να υπάρξει σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ερ. Κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Που οφείλονται αυτές και τι απαντάτε στις αιτιάσεις των ελεγκτών;

Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες οφείλονται σε τεχνητούς περιορισμούς που εφαρμόστηκαν από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο που εξυπηρετεί τα αεροδρόμια της χώρας, και κυρίως το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Θέλω να υπογραμμίσω ότι το σχέδιο νόμου δεν θίγει σε καμία περίπτωση το μισθολογικό καθεστώς των ελεγκτών, το οποίο είναι ήδη προνομιακό σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, καθώς ενισχύεται και από το ειδικό επίδομα του Eurocontrol. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα ικανοποιήσαμε αρκετά αιτήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων: κατοχυρώσαμε το «bonus» υπερεργασίας έως το 2027 και θεσμοθετήσαμε αυτοτελή φορολόγηση στην αποζημίωση απώλειας ειδικότητας που φτάνει τις 240.000 ευρώ, με κέρδος φόρου 40.000 ευρώ. Επιπλέον, θεσπίσαμε ωριαία αποζημίωση 50 ευρώ στους εκπαιδευτές.

Η ουσιαστική παρέμβαση, όμως, είναι ότι ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό της ΥΠΑ με νέες προσλήψεις, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα των υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Ήδη προσελήφθησαν και ξεκινούν εκπαίδευση 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το 2026 θα ακολουθήσουν ακόμη 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το .Ε.Π..

Επιπλέον, ενισχύουμε κι άλλες κρίσιμες ειδικότητες πεδίου, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο η πρόσληψη 43 νέων επιστημόνων στον κλάδο ηλεκτρονικών ATSEP, η οποία επιδιώκεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Για το 2026, προγραμματίζονται, επίσης, οι προσλήψεις 28 υπαλλήλων παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO) για τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και η πρόσληψη επιπλέον 44 ηλεκτρονικών ATSEP.

Συνεπώς, οι αιτιάσεις ότι δεν υπάρχει μέριμνα για τον κλάδο και την υποστήριξη της αεροναυτιλίας με το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ανάγκη, δεν είναι βάσιμες.

Ερ. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την αεροναυτιλία, τόσο σε επίπεδο εκσυγχρονισμού των υποδομών όσο και ενίσχυσης του προσωπικού;

Ο εκσυγχρονισμός της ΥΠΑ είναι ένας κοινός στόχος που έχουμε με τους εργαζόμενους και υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Δράσης των 364 σημείων που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη DG Move, την EASA και το Eurocontrol.

Το σχέδιο αυτό οργανώνεται σε επτά βασικούς πυλώνες και περιλαμβάνει τόσο τη θεσμική αναμόρφωση της ΥΠΑ, με τη μετατροπή της σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για μεγαλύτερη ευελιξία και σύγχρονη διοίκηση, όσο και την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών αεροναυτιλίας, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Ειδικότερα:

1. Συντονισμός και παρακολούθηση υλοποίησης.

2. Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

3. Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (Top Sky ATC One).

4. Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

5. Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

6. Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

7. Μετασχηματισμός της ΥΠΑ.

Η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3η Έκθεση Προόδου και κάθε έξι εβδομάδες επικαιροποιούμε τα δεδομένα, με βάση την πρόοδο που υπάρχει. Επομένως, βαδίζουμε με συγκεκριμένο σχέδιο και είμαστε πεπεισμένοι ότι σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

