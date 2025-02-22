Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά τα μηνύματα που έλαβαν τα κόμματα από το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας την εβδομάδα που πέρασε και αποτυπώνουν το κλίμα που έχει διαμορφώσει στην κοινωνία η επέτειος του δυστυχήματος από τα Τέμπη.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να έχει ζημιές από τον τρόπο που έχει χειριστεί έως τώρα το ζήτημα, μετά και τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ALPHA, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από το ΠΑΣΟΚ το οποίο εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες.

Όσο πάντως η εικόνα δεν αλλάζει, στη γαλάζια παράταξη βλέπουν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας στις επόμενες κάλπες απομακρύνεται. Χρόνος για αναστροφή του κλίματος υπάρχει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, είναι όμως γεγονός πως όταν εμπεδώνεται ένα αρνητικό κλίμα στην κοινωνία και ένα ρεύμα αμφισβήτησης δεν είναι εύκολο να αλλάξει.

Το πολιτικό περιβάλλον είναι άκρως πολωμένο με στελέχη της πλειοψηφίας να προτάσσουν το δίλημμα της σταθερότητας, το οποίο σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορεί να λειτουργήσει.

Το Μαξίμου έχει περάσει στην αντεπίθεση μιλώντας για εργαλειοποίηση του τραγικού συμβάντος από την αντιπολίτευση και ο «πόλεμος» δηλώσεων συνεχίζεται με άγνωστη κατάληξη.

Κατά πολλούς έμπειρους κοινοβουλευτικούς, αυτό που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή είναι ένας «πολιτικός προσεισμός», καθώς ακολουθούν γεγονότα που θα διαμορφώσουν εκ νέου τις ισορροπίες.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσιοποίηση των πορισμάτων πιθανότατα από το ΕΜΠ και την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων.

Τα κόμματα θα συγκρουστούν στη Βουλή στις 4 Μαρτίου όπου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και την επόμενη ημέρα η προ ημερησίας συζήτηση που έχουν ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

Οι πολίτες έχουν δείξει με τη στάση τους πως δεν εμπιστεύονται ούτε το κομμάτι της αντιπολίτευσης που έχει ασκήσει εξουσία. Εκτός από το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μικρότερες απώλειες δείχνοντας αδυναμία να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά που υπάρχει στην πλειοψηφία.

Ακόμα και σε ένα τόσο ιδιαίτερο περιβάλλον δεν μπορεί να αναδειχθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ένας εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.

Μερίδα των πολιτών είτε περνάει στην «πίτα» των αναποφάσιστων αναμένοντας να τρέξουν οι εξελίξεις είτε προτιμούν αντισυστημικά κόμματα, με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα κέρδη αυτήν τη στιγμή.

Δεν είναι σίγουρο πως είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η ανάδειξη ενός νέου κύματος αντισυστημισμού, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ή έχει ενεργοποιηθεί μια πρόσκαιρη ψήφος διαμαρτυρίας. Στη διατύπωση γνώμης που εκφράζουν οι πολίτες μεγάλο ρόλο παίζει και η κρίση εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη.

Το «όπλο» που εξακολουθεί να έχει στα χέρια της η αντιπολίτευση είναι η πρόταση δυσπιστίας.

Η λογική λέει ότι μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας θα συμπλεύσουν για πρώτη φορά και θα καταθέσουν από κοινού το αίτημα στη Βουλή που θα προκαλέσει τριήμερη συζήτηση και θα ολοκληρωθεί με την ψήφο καταδίκης της κυβέρνησης που θα ζητήσουν τα κόμματα της μειοψηφίας.

Αναμένεται να προκύψει κάποιο πολιτικό γεγονός; Όχι. Ωστόσο, με την αμφισβήτηση που υπάρχει προς την κυβέρνηση, η πρόταση δυσπιστίας από την πλευρά της αντιπολίτευσης αποτελεί μονόδρομο αυτήν τη στιγμή.

Το ζητούμενο είναι αν μέσα από τις διαδικασίες στη Βουλή θα καταφέρουν οι σχηματισμοί να συσπειρώσουν μέρος του κοινού τους που αυτήν την περίοδο δείχνει να αμφισβητεί τους πάντες.

Πηγή: skai.gr

