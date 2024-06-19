Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη Βουλή διαβιβάστηκε ποινική δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που αφορά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην υπουργό Επικρατείας και τότε εκτελούντα υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Γεώργιο Γεραπετρίτη, τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην υπουργό Πολιτικής Προστασίας κατά τη χρονική περίοδο 2021 - 2023, Χρήστο Στυλιανίδη, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γεώργιο Φλωρίδη, τον πρώην υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον πρώην υπουργό Υγείας, Αθανάσιο Πλεύρη και την πρώην υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη».

Η δικογραφία στηρίζεται σε μήνυση συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.