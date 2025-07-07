Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ κάνει restart - Το παρασκήνιο και τα πηγαδάκια

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με κεντρικό σύνθημα κάτι από τα παλιά «ΠΑΣΟΚ και Νεολαία για μια Ελλάδα Νέα», σημαίες, καινούρια πρόσωπα και παλμό το ΣΕΦ γέμισε την Κυριακή από νεολαίους του κινήματος. Είναι ενδεικτικό ότι 900 νέες και νέες κάτω των 30 ετών διαπιστεύθηκαν στη Συνδιάσκεψη στέλνοντας ελπιδοφόρο μήνυμα για τα επόμενα βήματα και την τόνωση της απήχησης του ΠΑΣΟΚ σε νέες ηλικίες.

Η ανασυγκρότηση της νεολαίας είναι ένα από τα σημαντικά πολιτικά ορόσημα που θέτει η ηγεσία του κόμματος πριν την 3η Σεπτέμβρη και την παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα στοιχήματα της διακυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του θυμίζοντας ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή απο την νεολαία της παράταξης.

«Με την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας και κοιτάμε μπροστά. Αισιόδοξα, δυναμικά, προοδευτικά. Μαζί κάνουμε ένα άλμα μιας ακόμα πιο δυνατής Δημοκρατικής Παράταξης.Έχουμε χρέος να παραμερίσουμε τον διχασμό, τον κυνισμό, την τοξικότητα... Να εκφράσετε τις πραγματικές σας αγωνίες για να οικοδομήσουμε μία νεολαία σύγχρονη, προοδευτική, με πολιτική αυτονομία. Και όχι τις κρατικοδίαιτες νεολαίες που επενδύει η Νέα Δημοκρατία με το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί άμεσα ένα Συντονιστικό Κέντρο, που θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες, περιφερειακή διάρθρωση σε επίπεδο νομού παράλληλα με τη δράση των Νομαρχιακών Επιτροπών, ενώ το φθινόπωρο θα διοργανωθούν σε ολόκληρη τη χώρα θεματικές εκδηλώσεις που αφορούν τη νέα γενιά.

Όταν η Παιδεία... εκπαιδεύεται

Στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης και στα πηγαδάκια συζητήθηκε το τετ α τετ της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννας Διαμαντοπούλου με τον υπεύθυνο για την Παιδεία βουλευτή Κιλκίς Στέφανο Παραστατίδη. Η έμπειρη στα θέματα Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου δίνει τα φώτα της στον βουλευτή Κιλκίς συχνά πυκνά και μάλιστα οι δυο τους έχουν επικοινωνήσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία μέσω τον social media.

Προσχώρηση από την Νεολαία Κασσελάκη

Απαρατήρητο δεν πέρασε ωστόσο ότι νεαρός φοιτητής, από τα πρωτοπαλίκαρα της νεολαίας Κασσελάκη βρέθηκε στο ΣΕΦ με την ιδιότητα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Οι φήμες λένε ότι το βήμα προσέγγισης έγινε από τον υπεύθυνο προγράμματος του κόμματος Λευτέρη Καρχιμάκη.

Στα πράσινα από πάνω μέχρι κάτω...

Ο βουλευτής Νότιου τομέα Παύλος Χρηστίδης λιώνει τα παπούτσια του σε ομιλίες συγκεντρώσεις και τηλεοπτικά πάνελ, ενώ στη χθεσινή του παρουσία στο ΣΕΦ εκτός από τα πράσινα γυαλιά επέλεξε και πράσινα παπούτσια με «τα πειράγματα να δίνουν και να παίρνουν».

Τέλος της εβδομάδας η προανακριτική του ΠΑΣΟΚ

Η εβδομάδα ξεκινάει για το ΠΑΣΟΚ με τις μηχανές να δουλεύουν στο φουλ για τη σύνταξη του αιτήματος προανακριτικής επιτροπής. Η νομική ομάδα αναμένεται να είναι έτοιμη να παραδώσει στα τέλη της εβδομάδας το τελικό κείμενο στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σκληρή ρητορική αφενός προειδοποιώντας ότι δεν θα περάσει με μια τροπολογία στο πόδι το σχέδιο ανασυγκρότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου σηκώνει ψηλά την παραδοχή των κυβερνητικών στελεχών ότι τελικά γνώριζαν το σκάνδαλο υπό το βάρος των αποκαλύψεων. Στη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι δεν πείθει η γραμμή άμυνας του ανήξερου πρωθυπουργού και ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερα από μια Ελλάδα του «φραπέ» και του «χασάπη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στόχο την Πολιτική Αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική της ακρίβειας, η πολιτική των ανισοτήτων, η πολιτική των ακριβών ενοικίων, η πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους θα μπει με τη δική σας σφραγίδα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

