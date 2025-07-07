Η συμμετοχή των πολιτών στη δωρεάν κατ' οίκον αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους είναι μεγάλη καθώς καθημερινά πραγματοποιούνται 3.000 - 4.000 αιτήσεις για διανομή φαρμάκων, σύμφωνα με τον υφυπουργός Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

«Η κατ' οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ που αφορά την «καρδιά» του συστήματος και που προσφέρει αξιοπρέπεια και διευκόλυνση σε περισσότερους από 120.000 συμπολίτες μας κάθε μήνα, ανεξαρτήτως της περιοχής που διαμένουν.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αφορά όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους, εκτός από τα φάρμακα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας και τα φάρμακα εξωσωματικής», ανέφερε χθες ο υφυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω του 18181, όπου μπορούν να δώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης.

Παράλληλα εντός του Ιουλίου ξεκινά η αξιολόγηση των δημοσίων νοσοκομείων από τους ασθενείς. «Είναι η πρώτη φορά που δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να μοιραστούν την εμπειρία τους με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους. Και πρόσθεσε πως «Μετά το εξιτήριο και έπειτα από κάποιες μέρες, οι ασθενείς θα λαμβάνουν ένα SMS, με σύνδεσμο που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις από την ποιότητα του φαγητού και την καθαριότητα, μέχρι το προσωπικό και την εξυπηρέτηση που έλαβαν από το νοσοκομείο. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται από την αξιολόγηση θα είναι άμεσα διαθέσιμες και σε πραγματικό χρόνο στη διοίκηση του νοσοκομείου, ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα και να λύσει τυχόν προβλήματα. Τα δεδομένα θα αξιοποιούνται και από το υπουργείο Υγείας, αφού η απόδοση των νοσοκομείων έχει συνδεθεί και με την αξιολόγηση των διοικήσεών τους».

