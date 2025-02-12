Μηνυτήρια αναφορά για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, «στην μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η Ελληνική Λύση, μεταξύ άλλων, ζητά:

-1) Την ποινική δίωξη όλων των εμπλεκομένων (ΡΑΣ, ΟΣΕ, HELLENIC TRAIN, Εταιρεία Σεκιούριτυ), για υπεξαγωγή εγγράφων (βίντεο) και υπόθαλψη εγκληματία, γιατί απέκρυψαν και δεν παρέδωσαν άμεσα τα βίντεο από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Είχαν υποχρέωση, βάσει κοινοτικής οδηγίας, να τα παραδώσουν και για εσωτερική έρευνα.

-2) Τον διαχωρισμό της μήνυσης από την κύρια ανάκριση, για να γίνει αυτοτελής προκαταρκτική εξέταση και να δοθούν άμεσα απαντήσεις, αλλά και να αποφύγουμε τον κίνδυνο της παραγραφής για τα πλημμελήματα».

Εξερχόμενος από τον Αρειο Πάγο, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε: «Πρέπει να πω το εξής: ότι η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια. Δυστυχώς η ελληνική Δικαιοσύνη φαίνεται ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ήξεραν από τον Άρειο Πάγο ότι θα έλθουμε σήμερα εδώ, αλλά η κ. Αδειλίνη, περιέργως, λείπει. Δεν είναι στο γραφείο της. Εγώ ξέρω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι λειτουργοί είναι στα γραφεία τους. Φαίνεται ότι φοβούνται αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε να βγει η αλήθεια».

Παράλληλα ο κ. Βελόπουλος, επισήμανε: «Να πω, επίσης, ότι η κ. Αδειλίνη πρέπει να ξέρει ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή και κουφή. Δυστυχώς ακούει μόνο το Μέγαρο Μαξίμου και βλέπει προς τα εκεί και όχι στους συγγενείς, οι οποίοι ακόμη και τώρα πενθούν χαμένες ζωές. Εμείς ήρθαμε εδώ να υπενθυμίσουμε στην Δικαιοσύνη μία μηνυτήρια αναφορά, ότι πρέπει να χωριστούν οι δικογραφίες. Δεν πρέπει να ενταχθεί η υπόθεση των βίντεο, που ξαφνικά βγαίνουν στο προσκήνιο και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του τελευταία με την ιστορία αυτή, γιατί, αν μπουν μέσα στην ιστορία την συνολική, επειδή υπάρχει ένας εφέτης ανακριτής, θα καθυστερήσει πάρα πολύ η απόφαση και υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Διότι έχουμε την δεύτερη σύνοδο, που έρχεται τον Ιούνιο, κλείνει η δεύτερη σύνοδος, που σημαίνει πολύ απλά, ότι, επειδή η ΝΔ δεν έφερε τον εφαρμοστικό νόμο, για να μην υπάρχει παραγραφή, υπάρχει κίνδυνος παραγραφής».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «από την άλλη, πρέπει να πούμε, ότι η συγκάλυψη είναι δεδομένη. Μόλις την πέμπτη μέρα, η ΝΔ έφερε νόμο, νόμο (!) ακούστε τώρα, για ακαταδίωκτο στους εμπειρογνώμονες που θα έκαναν στα Τέμπη την δική τους αναφορά. Όλα αυτά δείχνουν, λοιπόν, ότι και συγκάλυψη υπάρχει και βρώμικη είναι η ιστορία, αλλά εμείς υποσχεθήκαμε και κάνουμε πράξη το αυτονόητο. Εύχομαι η κ. Αδειλίνη να μην ακούει μόνον το Μαξίμου. Να ακούει τις κραυγές των γονέων και κυρίως των νεκρών που φωνάζουν για δικαίωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

