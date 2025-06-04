Τέμπη: Κατατέθηκε επισήμως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής

Υποβλήθηκε στη Βουλή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τα Τέμπη, προκειμένου να διερευνηθεί το έγκλημα των Τεμπών. Την πρόταση συνυπογράφουν 33 βουλευτές, 26 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 6 ανεξάρτητοι βουλευτές - μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου.

Η πρόταση, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ) και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» αφορά στη «διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων, που έχουν τελέσει, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Πρωθυπουργός και οι πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί Υποδομών & Μεταφορών, ως εξής: 1. Μητσοτάκης Κυριάκος, 2. Καραμανλής Κωνσταντίνος, 3. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, 4. Καραγιάννης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Μιχαήλ και 6. Σπίρτζης Χρήστος». Μεταξύ άλλων, ζητείται η διερεύνηση πιθανής εκ μέρους των "έξι" της τέλεσης του εγκλήματος της κακουργηματικής διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνεται ότι η πρόταση «είναι πλήρης, νομικά τεκμηριωμένη και αφορά στη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών για 6 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μητσοτάκης για τέσσερα αδικήματα εκ των οποίων τα δύο κακουργήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με αίσθημα ευθύνης τήρησε στο ακέραιο την δέσμευση του στην ελληνική κοινωνία να υπάρξει διερεύνηση για όλα τα πιθανά αδικήματα για όλους τους εμπλεκόμενους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Καλούμε όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου να στηρίξουν την πρόταση μας. Τέλος, καλούμε για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση της ΝΔ να μην διανοηθεί να ακολουθήσει και εδώ το μοντέλο Τριαντοπούλου που είναι μοντέλο συγκάλυψης και συσκότισης της αλήθειας».

Πηγή: skai.gr

