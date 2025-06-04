ΣΥΡΙΖΑ: Οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας έστειλαν τις υπογραφές τους για την πρόταση

Επισημοποιήθηκε η πρόταση προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία των Τεμπών με τις έξι υπογραφές του Κινήματος Δημοκρατίας.



Έως τώρα η πρόταση συγκέντρωνε 27 υπογραφές (των 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της ανεξάρτητης Αρετής Παπαϊωάννου).

Ωστόσο, όπως αναφέρουν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας έστειλαν τις υπογραφές τους για την πρόταση της Κουμουνδούρου, και συγκεντρώνεται πλέον ο απαιτούμενος αριθμός των 30 υπογραφών για την υποβολή και επισημοποίησή της.



Νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, θα συνυπογράψουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής σχετικά με την τραγωδία, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την κριτική του ότι είναι «ελλιπής».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Στα πολλαπλά εγκλήματα των Τεμπών δεν χωρούν άλλα λόγια. Μόνο πράξεις.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ελλιπής.

Ωστόσο πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: στα Τέμπη δεν χωρούν αντιπαραθέσεις.

Ακόμα και αυτή η λειψή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνει την ποινική διερεύνηση των ευθυνών του Κ. Μητσοτάκη, σε βαθμό κακουργήματος.

Και οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας θα είναι αυτοί που θα την συνυπογράψουν για να έρθει στη Βουλή.

Γιατί θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που ο πρωθυπουργός της θα λογοδοτήσει για ένα έγκλημα με 57 νεκρούς.

Είχαμε όμως πει ότι θα περιμένουμε και πιθανή πρόταση και από την πλευρά των συγγενών.

Πλέον υπάρχει! Δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο από την κα. Καρυστιανού.

Και πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή.

Γι’ αυτό εμείς θα τη φέρουμε στη Βουλή.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Τώρα είναι η ώρα των πράξεων και όχι των συζητήσεων.

Καλώ όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου να τιμήσουν τον όρκο τους, συνυπογράφοντας κι αυτήν την πρόταση:

Το κατηγορητήριο των ίδιων των συγγενών!

Τώρα είναι η ώρα της Δικαιοσύνης.

Τώρα είναι η ώρα της Δημοκρατίας.

Δεν περισσεύει κανείς.

Δεν μπορεί να λείψει κανείς.



Πηγή: skai.gr

