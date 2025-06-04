Τέμπη: Στα σκαριά η 4η πρόταση για προανακριτική – Υπογράφουν Βελόπουλος, Νατσιός, Κωνσταντοπούλου, Κασσελάκης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Έντεκα πολιτικά πρόσωπα στο κάδρο των ποινικών ευθυνών για τα Τέμπη βάζει η πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής που δημοσιοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/2023».

Την πρόταση μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει οι έξι ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκεινται στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ την πρόθεση τους για να την στηρίξουν έχουν δηλώσει η Ελληνική Λύση (11 βουλευτές), η Νίκη (9 βουλευτές) και η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας (6 βουλευτές), συγκεντρώνοντας συνολικά 32 υπογραφές. Σημειώνεται πως για να κατατεθεί το αίτημα χρειάζονται κατ' ελάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών.

Η πρόταση στρέφεται κατά των: Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα, πρώην υπουργού, Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, πρώην υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών και νυν Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γεωργίου Καραγιάννη, πρώην Υφυπουργού Υποδομώ και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, πρώην Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιου Γεραπετρίτη, πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και νυν Υπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Τσακίρη, Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ζωής Ράπτη, πρώην Υφυπουργού Υγείας και πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αθανάσιου Πλεύρη, πρώην Υπουργού Υγείας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Νικολάου Παπαθανάση, πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Χρήστου Σπίρτζη, πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

