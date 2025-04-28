Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, αναμένεται σήμερα να διαβιβάσει αμελλητί στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη τη δικογραφία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, η δικογραφία θα διαβιβαστεί από τον υπουργό προκειμένου να ερευνηθούν πιθανές ευθύνες του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, λόγω ελλιπούς εποπτείας της ΡΑΣ και του ΟΣΕ αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, δύο κατηγορούμενοι, στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, ο αναπληρωτής προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, απολογούμενοι για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών, ανέφεραν στον εφέτη ειδικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών Σωτήρη Μπακαίμη ότι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι ήταν ενήμεροι για την κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων εκσυγχρονισμού και λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Αναλυτικότερα, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών κατέθεσε ότι είχε συντάξει και δύο ενημερωτικά σημειώματα στα οποία ανέφερε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τις παραλείψεις στη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας. Τα σημειώματα εστάλησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 προς τον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γ. Καραγιάννη και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Γιάννη Ξιφαρά.

Κατά συνέπεια λόγω των δύο αυτών καταθέσεων η δικογραφία θα διαβιβαστεί στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

