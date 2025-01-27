Τέμπη: Αιτήματα για προ ημερησίας συζήτηση από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά

Αιτήματα για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή «για το ζήτημα του εγκλήματος των Τεμπών» κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

Στο αίτημά του προς τον πρόεδρος της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «το έγκλημα των Τεμπών, συντάραξε και 2 χρόνια μετά εξακολουθεί να συνταράζει την κοινωνία μας, όχι μόνο εξαιτίας του αδόκητου θανάτου των συνανθρώπων μας, αλλά συγχρόνως εξαιτίας της εμπεδωμένης πλέον κοινωνικής συνείδησης, ότι δεν αποδόθηκαν οι ευθύνες στους υπαιτίους, ενώ επιπλέον φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συσκοτίσει τις ευθύνες».

«Η αίσθηση αυτή είναι πλέον μια αίσθηση κοινωνικής αφύπνισης και διεκδίκησης από τον κόσμο που πλημμύρισε την Ελλάδα και την Ευρώπη, απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς και με στόχο την απόδοση των ευθυνών τόσο για τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση, όσο και για τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο τους 57 ανθρώπους», προσθέτει.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Έχουν περάσει 2 χρόνια από τις 28 Φεβρουαρίου του 2023, όπου στα Τέμπη, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο τρένα, η εμπορική με την επιβατική αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν νέοι άνθρωποι, σε 57 από τους οποίους επήλθε ο τραγικός θάνατος, ακαριαίος ή όχι, και σε δεκάδες άλλους επήλθαν βαρύτατοι τραυματισμοί (σωματικοί και ψυχικοί).

Το έγκλημα των Τεμπών, συντάραξε και 2 χρόνια μετά εξακολουθεί να συνταράζει την κοινωνία μας, όχι μόνο εξαιτίας του αδόκητου θανάτου των συνανθρώπων μας, αλλά συγχρόνως εξαιτίας της εμπεδωμένης πλέον κοινωνικής συνείδησης, ότι δεν αποδόθηκαν οι ευθύνες στους υπαιτίους, ενώ επιπλέον φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συσκοτίσει τις ευθύνες .

Η αίσθηση αυτή είναι πλέον μια αίσθηση κοινωνικής αφύπνισης και διεκδίκησης από τον κόσμο που πλημμύρισε την Ελλάδα και την Ευρώπη, απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς και με στόχο την απόδοση των ευθυνών τόσο για τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση, όσο και για τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο τους 57 ανθρώπους.

Α. Η κυβέρνηση, διά του ίδιου του Πρωθυπουργού, έσπευσε να προκαταλάβει τη Δικαιοσύνη λέγοντας στη δήλωση του στις 1.3.2024 ότι :

«όπως όλα δείχνουν το δράμα οφείλεται, δυστυχώς, κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος», κάτι που μετά την κοινωνική κατακραυγή έσπευσε να ανασκευάσει.

Στην ίδια δήλωση του ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι «η ανεξάρτητη υπερκομματική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, θα εξετάσεις πλήρως τα αίτια και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Ενώ ταυτόχρονα η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλεία. Οι ευθύνες θα αποδοθούν. Ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων...» .

Δύο χρόνια μετά τίποτε από όσα υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός δεν έχει γίνει, αντίθετα η κυβέρνηση αρνήθηκε να διερευνηθούν από τη Βουλή οι ευθύνες των πρώην υπουργών για τη δικογραφία για τη σύμβαση 717 που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκρούοντας τα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.

Η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε ολοκλήρωσε βιαστικά τις εργασίες της, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, χωρίς να εξετάσει βασικούς μάρτυρες και κατέληξε σε ένα πόρισμα που δεν εντόπισε καμία ευθύνη για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Β. Μετά την σύγκρουση και ενώ ο Πρωθυπουργός έσπευσε να εξαντλήσει την ευθύνη στο μοιραίο ανθρώπινο λάθος, άρχισαν οι καταγγελίες για τη βιαστική αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, με εντολές αναρμόδιων Πολιτικών Προσώπων. Το μπάζωμα του χώρου και η αποκάλυψη για μονταζιέρα στις ηχογραφημένες συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν ενίσχυσαν τις σκιές και αύξησαν την ανησυχία των πολιτών.

Κι ενώ στην Βουλή διά στόματος του κ. Φλωρίδη, προσπαθούσε η Κυβέρνηση να απαξιώσει την διερεύνηση της επέμβασης και αλλοίωσης του τόπου, λέγοντας «όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα» ,η συζήτηση «για τα μπάζα», κατέληξε σε άσκηση ποινικών διώξεων για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, εξαιτίας της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος μέσω της απομάκρυνσης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζήτησε με αίτημα προς την Εισαγγελία Εφετών την συμπληρωματική υποβολή της ήδη διαβιβασθείσας δικογραφίας στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων, που αποδεδειγμένα συμμετείχαν και παρείχαν εντολές για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, που θα βοηθούσαν προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος και οι αιτίες του θανάτου των επιβατών.

Γ. Ο Πρωθυπουργός βιάστηκε να απορρίψει οποιαδήποτε πιθανότητα το εμπορικό τρένο να μετέφερε παράνομα χημικές ύλες οι οποίες προκάλεσαν την μεγάλη έκρηξη. Τα στοιχεία που έρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας δεν δικαιώνουν αυτή την βεβαιότητα του και αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα.

Δ. Η πρόσφατη επιλογή της κυβέρνησης να τροποποιήσει με φωτογραφική διάταξη, την νομοθεσία, ώστε ο ιατροδικαστής που είχε συμμετάσχει ως επόπτης, στην ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών να παραμείνει στη θέση του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών του, ακόμη και 2 χρόνια μετά την αφυπηρέτηση -τη συνταξιοδότησή του αυξάνει τα ερωτήματα. Όπως αντίστοιχα και η διάταξη για την επιτροπή των ιατροδικαστών που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά το πέρας των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντικά και χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Η κυβέρνηση με πράξεις και παραλείψεις της οδηγεί στη συγκάλυψη του εγκλήματος ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να ματαιώσει την ποινική δίωξη των πολιτικών προσώπων . Η κοινωνία απαιτεί δικαιοσύνη και διαφάνεια και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών τέλεσης του δυστυχήματος. Η κοινωνία απαιτεί οξυγόνο το φώναξε με όλη την δύναμη της χθες και παρόλα αυτά η ΕΡΤ επέλεξε να αφιερώσει ελάχιστο χρόνο στο θέμα αυτό στο κεντρικό της δελτίο.

Με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θίγεται η αξιοπιστία των θεσμών της πολιτείας, της λειτουργίας της δικαιοσύνης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και δεδομένης της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ζητούμε να διενεργηθεί άμεσα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή (άρθρο 143 παρ.2 ΚτΒ) με αντικείμενο το έγκλημα των Τεμπών .

