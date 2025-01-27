Στους 2.500 ανέρχονται οι έλεγχοι στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές κατά το έτος 2024 ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Β. Οικονόμου από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε σχέση με το 2023, «τα περιστατικά παραβιάσεων των σιδηροδρομικών μεταφορών μειώθηκαν κατά 25%», ενώ «αυξήθηκαν οι κατασχέσεις επικίνδυνων υλικών κατά 40%». Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα «Το λαθρεμπόριο καυσίμων και επικίνδυνων υλών στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας» ο κ. Οικονόμου είπε ότι το ζήτημα της λαθρεμπορίας καυσίμων στο σιδηρόδρομο απασχολεί σοβαρά την κυβέρνηση, ειδικά μετά το τραγικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σιδηροδρομικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις χθεσινές διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, λέγοντας ότι αφορμή υπήρξε «η φράση "δεν έχω οξυγόνο" που άρθρωσε ένα από τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών [. . .] η οποία είναι η απόδειξη των ψεμάτων της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, καθώς «οι ύλες που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία ήταν παράνομες, ήταν υδρογονάνθρακες που προκαλούν ακριβώς αυτή την έλλειψη οξυγόνου, και όχι καπνό».

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση ότι μιλά για δυστύχημα και όχι για έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζει η ανακριτική διαδικασία. Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση να πει, πώς τα στοιχεία ελέγχων που επικαλείται εξηγούν «το γεγονός ότι μέχρι σήμερα παλεύουμε για να πάει στην δικαιοσύνη η βιντεοληπτική αποτύπωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Υπάρχει παλλαϊκό αίτημα για Δικαιοσύνη και Διαφάνεια, είπε η κα Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ότι οι περισσότεροι νεκροί θα είχαν επιζήσει εάν δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, και προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός, τον Μάρτιο του 2023 είπε πει ότι δεν υπήρχε καμία παράνομη ουσία.

Ανταπαντώντας, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε σε σειρά νέων μέτρων της κυβέρνησης για τον έλεγχο παράνομων φορτίων στον σιδηρόδρομο, μεταξύ των οποίων, η υπογραφή συμφωνίας με με Βουλγαρία και Ρουμανία για κοινά ελεγκτικά πρωτόκολλα στις εμπορευματικές μεταφορές και η ενίσχυση της παρακολούθησης, μέσω μίας νέας πλατφόρμας διαχείρισης φορτίων του ΟΣΕ, που επιτρέπει την παρακολούθηση των διαδρομών σε πραγματικό χρόνο.

Όσο για «το πώς θα το πούμε όλο αυτό το τραγικό γεγονός, που είναι δυστύχημα εκ των πραγμάτων, εάν θα το όνομασουμε τελικά έγκλημα ή όχι» ο υφυπουργός είπε ότι «δεν χρειάζεται να παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, τη στιγμή που υπάρχει ποινική διαδικασία προς διερεύνηση [. . .] Τις εγκληματικές ευθύνες ή όχι θα τις αποδώσει το δικαστήριο. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Κι εσείς που το λέτε αυτό προδικάζετε» είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: Το αν στο τραγικό αυτό δυστύχημα υπήρξαν ή όχι φορτία ή υπήρξαν παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες συντείνανε σε αυτή την μεγιστοποίηση του τραγικού δυστυχήματος και των νεκρών, είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση» και το μόνο που μπορώ να πως είναι ότι η Hellenic Train έχει αποστείλει στον ειδικό εφέτη ανακριτή τέσσερα στοιχεία, που δείχνουν την εικόνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας για το τί μετέφερε. «'Αρα, λοιπόν, ο ειδικός εφέτης ανακριτής έχει τα στοιχεία. Οτιδήποτε άλλο και όποιος είπε τότε κάτι, ήταν με τα τότε δεδομένα. Η διαδικασία όπως γνωρίζετε σε όλες τις υποθέσεις είναι εξελικτική και δυναμική. Αν έρχονται νέα στοιχεία και υπάρχουν νέα δεδομένα ποιος είπε ότι θα αποκρυφτούν ή θα συγκαλυφθούν; [. . . ] Υπάρχει δημοσιότητα της διαδικασίας. Ποιος θα μπορεί να κρύψει κάτι; Ότι στοιχείο καινούργιο έρθει, υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην το λάβει υπόψη του σε μια τέτοια δίκη, στην οποία θα έχει το δικαιολογημένο ενδιαφέρον όλης της κοινής γνώμης; Μην προδικάζετε. [. . .] Όποιος έχει ευθύνες και ποινικές, να κάτσει στο σκαμνί και να έχει τις συνέπειες του» είπε ο κ. Οικονόμου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

