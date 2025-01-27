Ομόφωνη επανεκλογή Θ. Ρουσόπουλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης επανεξελέγη ομόφωνα σήμερα στο Στρασβούργο, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Ο κ. Ρουσόπουλος προτάθηκε και υποστηρίχθηκε από τις 5 πολιτικές ομάδες της Συνέλευσης (Σοσιαλιστές, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Συντηρητικοί, Ελεύθεροι Δημοκράτες και Αριστερά) και τους 612 Βουλευτές που εκπροσωπούν τις 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 από μεγάλες ηγετικές προσωπικότητες της Ευρώπης όπως ο Winston Churchill, ο Konrad Adenauer, ο De Gasperi και άλλοι. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και παλαιότερο πολιτικό Οργανισμό της Ευρώπης, στον οποίο εκπροσωπούνται συνολικά 675 εκατομμύρια πολίτες των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτό. Αποστολή του είναι η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι και κατά την πρώτη του θητεία ο κ. Ρουσόπουλος είχε εκλεγεί ομόφωνα και χωρίς αντίπαλο.

Στην ομιλία του ο κ. Ρουσόπουλος ανέφερε ότι η επανεκλογή του για δεύτερη θητεία, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο που επιτέλεσε από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο κ. Ρουσόπουλος έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της παρουσίας της Συνέλευσης, την προώθηση του διαλόγου και τη διεύρυνση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διεθνής κάλυψη των εργασιών της Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 60% από το 2023 έως το 2024, γεγονός που αντανακλά τη σημασία του έργου της αλλά και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.

Τον τελευταίο χρόνο, ο κ. Ρουσόπουλος πραγματοποίησε 412 συναντήσεις με σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς σκηνής, Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, Προέδρους Κοινοβουλίων, Υπουργούς, Πρέσβεις, τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ ταξίδεψε σε 40 πόλεις, σε 3 ηπείρους, προωθώντας τις αρχές της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Προτεραιότητες

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τις βασικές προτεραιότητες της Συνέλευσης:

Ο πόλεμος στην Ουκρανία: Επεσήμανε την ανάγκη ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας να μην εξελιχθεί σε κανονικότητα και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της στήριξης του αγώνα των Ουκρανών.

Ανθρώπινα δικαιώματα: Τόνισε τη σημασία της αντιμετώπισης προκλήσεων σε θέματα Δημοκρατίας που αντιμετωπίζουν χώρες μέλη, διακρίσεων και ανισοτήτων.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Με πρωτοβουλία του κ. Ρουσόπουλου, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο πρώτος διεθνής οργανισμός που ήδη δημιούργησε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των εργασιών των μελών της Συνέλευσης και την ενίσχυση της διαφάνειας. Όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης https://pace.coe.int/en/ για να ενημερωθεί για το έργο της, με τρόπο λιτό και κατανοητό. Τέλος, ο κ. Ρουσόπουλος προανήγγειλε τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη Δημοκρατία.

Επετειακό Έτος

Το 2025, η Συνέλευση γιορτάζει τα 75 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο κ. Ρουσόπουλος επεσήμανε την ανάγκη να αντισταθούμε στον κυνισμό και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της Δημοκρατίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου.

Η επανεκλογή του κ. Ρουσόπουλου αποτελεί επιβεβαίωση της αφοσίωσης και της επίτευξης των στόχων που έθεσε πριν από ένα χρόνο στο Στρασβούργο ενώπιον των 612 Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενώ ο ίδιος δεσμεύεται να συνεχίσει να υπηρετεί την αποστολή της Συνέλευσης με συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Μετά την εκλογή του ο κ. Ρουσόπουλος υποδέχθηκε την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο Α’, ο οποίος επισκέπτεται το Στρασβούργο, αποδεχόμενος την πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ρουσόπουλος, για να μιλήσει ενώπιον της Συνέλευσης των 612 βουλευτών, για θέματα που άπτονται της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος.



