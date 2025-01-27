Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων του Ολοκαυτώματος

Ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος τήρησε η Βουλή των Ελλήνων, η οποία τιμά κάθε χρόνο την 27η Ιανουαρίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως η διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

«Οι εξήντα χιλιάδες αδελφοί μας Έλληνες Εβραίοι που θυσιάστηκαν στον βάρβαρο βωμό του ναζισμού αποτέλεσαν την 5η πολυπληθέστερη εθνική ομάδα στο 'Αουσβιτς. Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι το μεγαλύτερο ομαδικό έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας και μια παρανοϊκή αλήθεια» είπε ο β' αντιπρόεδρος της Βουλής Αθ. Μπούρας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Β. Κικίλιας τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι στον εαυτό μας, στις επόμενες γενιές, στον πολιτισμό μας να διαβάζουμε ξανά και ξανά αυτή τη μαύρη σελίδα και να μην επιτρέψουμε αυτή να επαναληφθεί».

Εκ μέρους της ΝΔ, ο Γιάννης Λοβέρδος είπε ότι, από το Ολοκαύτωμα κι έπειτα δεν έχει εκλεγεί ούτε ένας Εβραίος Βουλευτής «γιατί δεν υπάρχουν πια Εβραίοι». Αυτό μας προσβάλλει ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως καταγωγής, είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Έχουμε μόνον μια επιλογή απέναντι στα εκατομμύρια ψυχές που έφυγαν, απέναντι στη Δημοκρατία μας, στην ιστορία του Ελληνισμού, απέναντι στην ίδια μας την υπόσταση ως άνθρωποι» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Π. Γερουλάνος: «Να νικάμε, ξανά και ξανά και ξανά, το τέρας, τον φασισμό και κάθε φανατισμό. Κάνοντας τη Μνήμη, όχι μόνο, συνειδητή προσωπική επιλογή. Αλλά καθημερινή, δημόσια πράξη. Απέναντι σε κάθε συνάνθρωπό μας».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θ. Ξανθόπουλος, επισήμανε ότι «σήμερα, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι εφιάλτες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν τελειώσει οριστικά, εφόσον δεν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην επανεμφάνιση τους».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Ιω. Δελής είπε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει το Ολοκαύτωμα και τη ναζιστική θηριωδία, στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, του ισραηλινού λαού και του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ισραήλ, των λαών της περιοχής που δέχονται την επίθεση του ισραηλινού κράτους και απαιτεί να τερματιστεί τώρα η κατοχή στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στ. Φωτόπουλος είπε ότι παρόλο που το Ολοκαύτωμα είναι μοναδικό, το γεγονός ότι μια ομάδα ανθρώπων έγινε στόχος εξόντωσης παντού στον κόσμο μόνο επειδή έτυχε να γεννηθούν Εβραίοι παραμένει ένα ζήτημα ηθικά ασύλληπτο και λογικά ακατανόητο.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα είπε ότι αντλούμε διδάγματα από το Ολοκαύτωμα για να ανατρέψουμε νέες τραγωδίες. Δυστυχώς, πρόσθεσε, οι δεσμεύσεις πάνω στα ερείπια και τον θάνατο που έσπειρε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος καταπατώνται ακόμη κι από αυτούς που οι πρόγονοί τους βίωσαν το δράμα της γενοκτονίας.

Ο βουλευτής της ΚΟ Σπαρτιάτες, Ν. Κόντης είπε ότι δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα να επαναληφθούν τα εγκλήματα και «και να μην ξεχνάμε ότι εμείς μόνιμα το δίνουμε το δικαίωμα με την ανοχή μας και με τις σκέψεις που κάνουμε όταν βλέπουμε κάτι το οποίο ικανοποιεί εκείνη τη στιγμή κάποια μίση που έχουμε προς μία αντίπαλη πλευρά».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε: Όταν σκέφτομαι σήμερα το Ολοκαύτωμα, σκέφτομαι τι θα έκανε η ανθρωπότητα σήμερα απέναντι σε έναν Χίτλερ και προβληματίζομαι από δηλώσεις εφεκτικές μιας κυβέρνησης που λέει ότι δεν είναι τα διεθνή δικαστήρια για τους ηγέτες, γιατί μια τέτοια κυβέρνηση τον Χίτλερ δεν θα τον περνούσε δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

