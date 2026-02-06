Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τασούλας: Συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Ανδρέα Κουτσολάμπρο για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του

Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε, νωρίτερα σήμερα, τον νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, τον οποίο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουτσόλαμπρος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αιτήματα του δικηγορικού κλάδου, καθώς και για τις προτεραιότητες της θητείας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Τασούλας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark