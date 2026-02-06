Τασούλας: Συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε, νωρίτερα σήμερα, τον νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, τον οποίο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουτσόλαμπρος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αιτήματα του δικηγορικού κλάδου, καθώς και για τις προτεραιότητες της θητείας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.