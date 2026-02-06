Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, έχει απευθύνει επιστολές προς κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε σημαντικούς θρησκευτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα Φραγκίσκου.

Στις επιστολές του, ο Γιώργος Παπανδρέου υπογραμμίζει τη διαχρονική αξία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως παγκόσμιου συμβόλου ειρήνης, διαλόγου και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, η ανάγκη για συλλογικές πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι θρησκευτικοί και πολιτικοί θεσμοί, καθώς και η διεθνής κοινότητα συνολικά, στην ενίσχυση μηνυμάτων συμφιλίωσης, αποκλιμάκωσης και προστασίας των αμάχων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους αποδέκτες των επιστολών να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, αξιοποιώντας το ηθικό και θεσμικό τους κύρος, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας.

Η Ελλάδα, ως γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, συνεχίζει να έχει ιδιαίτερη ευθύνη και ρόλο στην προώθηση των πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού, της ειρήνης και της αλληλεγγύης.

Ως Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας βρίσκεται από χθες στο Μιλάνο και θα παραστεί σήμερα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα λάβει χώρα στο Ολυμπιακο Στάδιο San Siro του Μιλάνο.

