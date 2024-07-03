Δεν παραδίδει την έδρα ο Λευτέρης Αυγενάκης: «Σεβαστή η απόφαση της διαγραφής μου»

Αρνείται να παραδώσει την έδρα ο Λευτέρης Αυγενάκης, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού να τον διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Σε ανάρτησή του, ανακοινώνει την απόφασή του να παραμείνει βουλευτής Ηρακλείου. «Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες της Κρήτης με το ίδιο πάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Λ. Αυγενάκη:

Η απόφαση του Προέδρου και Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την διαγραφή μου απο την Κ.Ο. του Κόμματός μας είναι απόλυτα σεβαστή.



Έδωσα εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν και ζήτησα δημοσίως συγγνώμη.



Ήμουν και παραμένω Βουλευτής του νομού Ηρακλείου και θα συνεχίσω να… — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) July 3, 2024

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε τον Λευτέρη Αυγενάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ, με αίτημα τη διαγραφή του για το βίαιο περιστατικό στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πηγές από τη ΝΔ, μετά την προβλεπόμενη παροχή εξηγήσεων, η επιτροπή θα επικυρώσει την ανωτέρω εισήγηση, δηλαδή τη διαγραφή του Λευτέρη Αυγενάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, για το περιστατικό βιαιοπραγίας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος σε βάρος εργαζομένου αεροπορικής εταιρείας.

«Γαλάζια» στελέχη τόνιζαν ότι ακολουθήθηκε η ταχύτερη δυνατή διαδικασία, καθώς δεν μπορούσε να διαγραφεί βουλευτής χωρίς να έχει προηγηθεί η παροχή εξηγήσεων εκ μέρους του και πρώτα έπρεπε ο κ. Αυγενάκης να επιστρέψει από το Ηράκλειο.

Λίγο πριν ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε δώσει εξηγήσεις τόσο στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα όσο και στον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Σταύρο Καλαφάτη.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι επέβαλε στον κ. Αυγενάκη την ποινή της μομφής για ανάρμοστη συμπεριφορά και του αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου για τις επόμενες 15 ημέρες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τη συμπεριφορά του κ. Αυγενάκη.

Το περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος υπαλλήλου κατήγγειλε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Υπηρεσίες των Αεροδρομίων.

Απαντώντας στην καταγγελία ο κ. Αυγενάκης παραδέχεται ότι υπήρχε «περιστατικό», ζήτησε συγγνώμη, αλλά δήλωσε «έκπληκτος από τις υπερβολές και τις ανακρίβειες (...) για περιστατικό «άγριου ξυλοδαρμού», «λιποθυμιών», «χειροδικιών» από μέρους μου».

Η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες των Αεροδρομίων



Με βάση την καταγγελία ο κ. Αυγενάκης ταξίδευε από το αεροδρόμιο για Κρήτη, φαίνεται όμως ότι μπέρδεψε την πύλη, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί εγκαίρως και να κλείσει η πτήση. «Ο εν λόγω, σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν, ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό έναν από τους νομούς της Κρήτης. Με καθυστέρηση αρκετής ώρας λοιπόν βρέθηκε μπροστά στους εργαζόμενους του αεροδρομίου και άρχισε να φωνάζει, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Κάποια στιγμή, όπως μας μεταφέρουν, η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε, με τον πρώην υπουργό να χτυπά με την άκρη του κινητού του στο κεφάλι μέλος του προσωπικού το οποίο έπεσε λιπόθυμο στο γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων, με τους υπόλοιπους υπαλλήλους να προσφεύγουν στη συνδρομή της αστυνομίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Επικαλούμενη μαρτυρίες, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι μπροστά στα όργανα, ο τέως υπουργός φαίνεται να πούλησε «τσαμπουκά», απειλώντας τον έναν εκ των δοκίμων ότι θα τον μεταθέσει.

Μάλιστα, όταν επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν, φώναζε «μην με ακουμπάτε, έχω ασυλία». Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι το σκηνικό έχει βιντεοσκοπηθεί. Εμείς απλά ρωτάμε δημόσια: Υπήρξε ΝΑΙ ή ΌΧΙ περιστατικό βιαιοπραγίας πρώην Υπουργού σε βάρος υπαλλήλου γνωστής αεροπορικής εταιρείας στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος; Ζητάμε την άμεση παρέμβαση των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών, καθώς επίσης της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να διατάξουν άμεση διερεύνηση του περιστατικού και να ελεγχθεί το οπτικοακουστικό υλικό της τελευταίας εβδομάδας των πυλών εξόδου για τις πτήσεις από Αθήνα σε προορισμούς της Κρήτης. Ειδικά ζητάμε να ελεγχθούν εκείνες οι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού πτήσεις, στις οποίες επέβαιναν πρώην υπουργοί και νυν βουλευτές της σημερινής Κυβέρνησης.

«Ζητώ συγγνώμη»

Μετά την καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες των Αεροδρομίων για επεισόδιο μεταξύ του Λευτέρη Αυγενάκη με υπάλληλο του αεροδρομίου, ο βουλευτής της ΝΔ έκανε ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρει ότι λυπάται και ζητά συγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση, αλλά την ίδια στιγμή δηλώνει «είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για περιστατικό «άγριου ξυλοδαρμού», «λιποθυμιών», «χειροδικιών» από μέρους μου». «Λυπάμαι ξεκάθαρα και ζητώ συγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση που προκλήθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο με υπάλληλο εταιρείας, στην προσπάθεια μου να μπορέσω να επιβιβαστώ στην πτήση μου για το Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή όμως, είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για περιστατικό “άγριου ξυλοδαρμού”, “λιποθυμιών”, “χειροδικιών” από μέρους μου. Πράγματι, υπήρξε ένα περιστατικό λεκτικής έντασης με υπάλληλο της εταιρείας καθώς δεν μου επέτρεψε να επιβιβαστώ επικαλούμενος ότι είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση, ενώ όπως με τα μάτια μου διαπίστωνα οι επιβάτες ήταν στη φυσούνα επιβίβασης. Τέλος, αρνείτο κατ’ επανάληψη να μου επιτρέψει τη δυνατότητα επικοινωνίας με προϊστάμενό του ή άλλο υπεύθυνο της αεροπορικής εταιρείας ως ύστατη προσπάθεια να καταφέρω να ταξιδέψω στην ώρα μου, κάτι που με οδήγησε να προσπαθήσω να πάρω το τηλ από τα χέρια του για να μιλήσω ο ίδιος. Ωστόσο, το περιστατικό παρέμεινε σε επίπεδο διαφωνίας και λεκτικής έντασης μόνο» αναφέρει ο πρώην υπουργός. «Αν υπάρξει νομικό πρόβλημα, θα ζητήσω την άρση της ασυλίας μου»

Λυπάμαι ξεκάθαρα και ζητω συγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση που προκλήθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο με υπάλληλο εταιρείας, στην προσπάθεια μου να μπορέσω να επιβιβαστώ στην πτήση μου για το Ηράκλειο.



Την ίδια στιγμή όμως, είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες… pic.twitter.com/NVEcpgMsLy — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) July 3, 2024

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός ζήτησε άλλη μία φορά συγνώμη για την αναστάτωση και επέμεινε ότι επρόκειτο μόνο για λεκτικό περιστατικό. Παρόλα αυτά τόνισε ότι «αν υπάρξει νομικό πρόβλημα, είναι αυτονόητο ότι θα ζητήσω την άρση της ασυλίας μου, δεν έχω πρόβλημα να αντιμετωπίσω σωστά, όπως κάθε πολίτης, την δικαιοσύνη».

Μαρινάκης: Δεν γίνονται δεκτές τέτοιες συμπεριφορές

«Υπήρξε επικοινωνία με τον πρώην υπουργό, μόλις ήρθε στο φως αυτό το βίντεο. Θεωρώ ότι πρέπει να ειπωθεί μια συγγνώμη σε κάθε περίπτωση και να δοθούν εξηγήσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «θα βγει ανακοίνωση από τον ίδιο σε λίγο. Περιμένουμε τη θέση του βουλευτή του πρώην Υπουργού και πλέον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας». Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πάντως ότι «για τις περιπτώσεις της απόδοσης του κυβερνητικού έργου μπορεί να δίνεται χρόνος, αλλά σε περιπτώσεις συμπεριφορών, αυτές κρίνονται ακαριαία και λογικές «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», δεν γίνονται αποδεκτές από τον Πρωθυπουργό». Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα από την κυβέρνηση για τον Λευτέρη Αυγενάκη είναι «βαρύ».

Πηγή: skai.gr

