Ταξιδιωτική οδηγία ΥΠΕΞ για Συρία: Οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Συρία, υπενθυμίζει στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε επίσκεψη στη χώρα αυτή», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

