Ο Τούρκος διπλωμάτης Σινιρλίογλου εξελέγη γγ του ΟΑΣΕ με κοινή πρόταση Ελλάδας - Τουρκίας

O βετεράνος Τούρκος διπλωμάτης, πρώην πρέσβης Φεριντούν Σινιρλίογλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση στο κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, μετά την εκλογή του στη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), κατόπιν κοινής πρότασης για την υποψηφιότητά του από την Ελλάδα και την Τουρκία:

«Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που προτάθηκα για αυτή τη θέση με κοινή επιστολή των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είναι επίσης τιμή μου που εξελέγην σε αυτή τη θέση με την απόφαση και τη συναίνεση 57 χωρών. Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρό μας για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή του. Ομοίως, ο υπουργός μας με στήριξε εκ του σύνεγγυς σε κάθε στιγμή αυτής της διαδικασίας.

»Πρόκειται για ένα σημαντικό καθήκον. Ο ΟΑΣΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ. Ο ΟΑΣΕ έχει μεγάλες δυνατότητες να υπηρετήσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε μια περίοδο σοβαρών προκλήσεων που αναμένεται να ακολουθήσει. Ελπίζω ότι οι 57 συμμετέχουσες χώρες θα αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το δυναμικό. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ στενά με καθεμία από αυτές για το σκοπό αυτό. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένας σημαντικός πόλεμος στη γεωγραφία του ΟΑΣΕ. Ευχή όλων μας είναι αυτός ο πόλεμος να τελειώσει φέτος. Φυσικά, αυτή είναι και η μεγαλύτερη ευχή μου ως νέος γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ.

»Ο ΟΑΣΕ έχει μία πολύ περιεκτική ατζέντα. Αλλά το ζήτημα προτεραιότητας είναι, φυσικά, ότι υπάρχει μια εν εξελίξει πυρκαγιά στη γεωγραφία του ΟΑΣΕ. Η κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς είναι ένα καθήκον ύψιστης προτεραιότητας. Είναι μία πρόκληση ύψιστης προτεραιότητας. Αυτή θα είναι και η δική μου προτεραιότητα.

»Ο ΟΑΣΕ έχει επιτελέσει στο παρελθόν ένα σημαντικό έργο αναφορικά με την Ουκρανία. Μετά το επεισόδιο στην Κριμαία το 2014, μετά την κατάληψη της Κριμαίας, ο ΟΑΣΕ ανέλαβε αποστολή παρατηρητή στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της περιοχής Ντονμπάς στην Ουκρανία. Ο ΟΑΣΕ συνέχισε αυτή την αποστολή μέχρι την έναρξη του πολέμου. Με άλλα λόγια, ο ΟΑΣΕ είναι ένας έμπειρος οργανισμός την Ουκρανία. Είναι έτοιμος να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή του ανατεθεί εκ νέου. Ως γενικός γραμματέας, θα είμαι πάντα στο πλευρό των μερών, εάν αποφασίσουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ειρήνη και θα προσπαθήσω να συμβάλω ως διαμεσολαβητής υπό την ιδιότητά μου ως γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

