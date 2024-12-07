Ισχυρό πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Συνεδριάζει σήμερα η ΚE

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε σαφές πως δεν σκοπεύει να αφήσει τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει «παιχνίδι» μόνη της με την κυβέρνηση. Το ίδιο θα πράξει και στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα είναι η πρώτη παρουσία του στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο ως πρόεδρος του κόμματος.

Στην Κουμουνδούρου δεν θέλουν να δώσουν καθόλου χώρο στον Νίκο Ανδρουλάκη να μονοπωλήσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους.

Προετοιμάζονται για τη μάχη του προϋπολογισμού πιστεύοντας ότι η νέα αριθμητική της Βουλής δεν πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ηττοπάθειας. Αυτός είναι ο λόγος που από την πρώτη στιγμή εκμεταλλεύτηκε τη συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον πρωθυπουργό για να κατηγορήσει τη Χαριλάου Τρικούπη πως ετοιμάζεται μια μια ανώδυνη και βολική αντιπολίτευση. Όλα αυτά αναμένεται να τα συμπεριλάβει στη σημερινή του ομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως η επιστροφή μερίδας της παλαιάς βάσης στο κόμμα μπορεί να διευρυνθεί είτε σε ψηφοφόρους που πριν λίγο καιρό πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ είτε σε όσους αναζητούν πολιτική στέγη και προέρχονται από την κεντροαριστερά.

Βλέπουν, άλλωστε πως η τακτική που ακολούθησε ο Σωκράτης Φάμελλος προκάλεσε ήδη μια «μουρμούρα» στο ΠΑΣΟΚ. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. ο Παύλος Γερουλάνος φέρεται να επεσήμανε πως «πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά στη δευτερολογία του: «εμείς έχουμε αντίπαλο την κυβέρνηση, αλλά έχουμε αντίπαλο, επίσης, και τη χυδαιότητα και τον λαϊκισμό.

Συνεπώς, δεν θα αφήνουμε τίποτα αναπάντητο». Υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή στο «πράσινο στρατόπεδο» αναρωτιούνται στελέχη της Κουμουνδούρου; Εκτιμούν πως αν από τις έρευνες των εταιριών μέτρησης η Χαριλάου Τρικούπη ξεκινήσει να δείχνει μια στασιμότητα με τάση προς τα κάτω το άγχος που θα προκληθεί στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη μπορούν να το εκμεταλλευτούν.

Από τη στιγμή που στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως η δημοσκοπική κατάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εφικτή, σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, είναι γεγονός πως θα περνούν από το «μικροσκόπιο» κάθε κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και η επιλογή που θα γίνει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μπορεί να αποτελέσει πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στα δυο κόμματα.

