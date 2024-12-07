Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ποτέ η βολική αντιπολίτευση σε μία δεξιά αντιλαϊκή κυβέρνηση

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην πρώτη ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά την εκλογή του.

Επίσης, άφησε αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και επανέλαβε την έκκληση προς όλους για επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ και συστράτευση.

Ο κ. Φάμελλος θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι ξανά όρθιος, δυνατός, ενωμένος και επιστρέφει στην πολιτική, αλλά έχει και περισσότερο πείσμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση έξω και μέσα στη Βουλή».

Στην αρχή της ομιλίας του ανέφερε: «… Aφήνουμε πίσω την τοξικότητα, τη στεναχώρια την εσωστρέφεια, τον διχασμό. Η εντολή που μας έδωσε ο λαός είναι να είμαστε εμείς η αξιωματική αντιπολίτευση και να είμαστε η εναλλακτική διακυβέρνηση του αύριο, είμαστε ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και του συστήματος που τον στηρίζει. Αυτό φοβούνται και έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να χάσουμε την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η πραγματικότητα διαψεύδει εμφατικά τον κ. Μητσοτάκη που λέει ότι η καθημερινότητα βελτιώνεται. «Οι πολίτες αγωνιούν για τις συνθήκες ζωής και μέσα σε όλα έχουν μία κυβέρνηση που πανηγυρίζει για μείωση φόρων όταν ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση 2,5 δισ. ευρώ, το 1,5 δισ. από την έμμεση φορολογία. Επιβάλλει 700 εκατ. ευρώ φόρους στους μικρομεσαίους. Η κυβέρνηση καλύπτει την αισχροκέρδεια», εξήγησε.

Αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Αφήνοντας αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη τόνισε ότι «η κοινωνία δεν χρειάζεται μια συναινετική και ανώδυνη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται μια αντιπολίτευση που θα χορεύει ταγκό, όταν η κυβέρνηση ασκεί πολιτικές εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Στη συζήτηση για τα υπερκέρδη των τραπεζών αποδείχθηκε ότι η αργοπορημένη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη είναι πολύ μικρή μπροστά στα υπερκέρδη, μόλις 250 εκατομμύρια στα 4,5 δισεκατομμύρια. Έθεσα και δημόσια το ερώτημα προς τον κ. Ανδρουλάκη αν υπάρχει κλμα συναίνεσης με τον κ. Μητσοτάκη, γιατί αυτό ακριβώς το μήνυμα εξέπεμψε η πρόσφατη συνάντησή τους. Θα μπορούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απλά να το διαψεύσει».

Ακολούθως, περιέγραψε το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεσμευόμαστε. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα είναι ποτέ η βολική αντιπολίτευση σε μία δεξιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, που πλήττει τα συμφέροντα της κοινωνίας, που επιφέρει εκτεταμένη φτωχοποίηση, που καταπατά το κράτος δικαίου και που εμπλέκεται στα δεκάδες σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, που δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στο έγκλημα των Τεμπών».

Μιλώντας για τη θέση του προεδρία του κόμματος, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε: «Αναλαμβάνω την ευθύνη να υπηρετήσουμε την ενότητα, την συντροφικότητα και τον ενιαίο λόγο. Αλλά και να διορθώσουμε τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος». Έστρεψε τα πυρά του κατά του Στέφανου Κασσελάκη και των βουλευτών που αποχώρησαν υπογραμμίθζοντας:«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ κόντρα στα σχέδια διάλυσης και εξαϋλωσής του από εξωθεσμικά κέντρα. Η αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρητορική, από το Μάτι μέχρι το δημοψήφισμα και τα capital controls, όσο και αν θέλουν κάποια σκοτεινά συμφέροντα να την επαναφέρουν στην επικαιρότητα, χρησιμοποιώντας ακόμα και πρόθυμους βουλευτές που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτιά μας, δεν έχει πλέον αντίκρισμα. Και όσο και να προσπαθήσουν κάποιοι να νοθεύσουν τη λαϊκή εντολή, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι και θα είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας».

«Καλούμε όλους και όλες που αποστρατεύτηκαν και απογοητεύτηκαν να επιστρέψουν στο κόμμα μας. Απευθύνουμε ένα προσκλητήριο και ένα εγερτήριο σε όλους και όλες που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η πολιτική απάντηση που απαιτείται για να δοθεί απέναντι στη δεξιά», πρόσθεσε.

Καλοσώρισε, δε, στελέχη που επέστρεψαν λέγοντας: «Ήδη, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ενημερωθήκαμε για τη διάθεση των συντρόφων Βασιλειάδη και Σπίρτζη να συμμετέχουν. Χαίρομαι για την παρουσία τους και καλωσορίζω συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής που είχαν αποστασιοποιηθεί οργανωτικά και παρακολουθούν σήμερα τη συνεδρίασή μας, Στέφανο Τζουμάκα, Διονύση Τεμπονέρα, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ανδρέα Νεφελούδη, Βλάσση Τσιόγκα, Σταύρο Αραχωβίτη. Και πολλές και πολλούς άλλους από όλη την Ελλάδα».

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιέγραψε τα επόμενα βήματα του κόμματος: «Στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του Ιανουαρίου θα διατυπώσουμε μία ευρεία πρόταση οργάνων για το συνέδριό μας. Στην Κεντρική Επιτροπή τον Ιανουάριο θα σχεδιάσουμε και θα αποφασίσουμε τη διοργάνωση του καταστατικού συνεδρίου της άνοιξης, που θα είναι και το συνέδριο της επανεκκίνησης.

Αναφερόιμενος στα κομματικά μέσα, σημείωσε: «Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η καταβολή των δεδουλευμένων. Έχουν δρομολογηθεί λύσεις και έχω ενημερωθεί ότι σταματάνε τη Δευτέρα οι δικαιολογημένες απεργιακές κινητοποιήσεις και μέσα στη βδομάδα θα συνεχιστεί η συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων».

«Μόνο ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο και για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και για το προοδευτικό σχέδιο για τη χώρα. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε μια κυβερνητική δύναμη με όραμα, σχέδιο και προτάσεις. Και τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης και όχι της περιχαράκωσης», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.