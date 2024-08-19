Τα στοιχήματα του Μαξίμου ενόψει της ΔΕΘ – Σύσκεψη για τις πυρκαγιές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική είναι ένας επιπλέον «πονοκέφαλος» που έχει προστεθεί στο Μαξίμου ενόψει Σεπτεμβρίου. Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έδωσε εντολή τα πάντα να τρέξουν γρήγορα με την πλατφόρμα για την πρώτη αρωγή να είναι το πρώτο βήμα. Αύριο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί με κλιμάκιο αρμόδιων υπουργών στην Πεντέλη όπου θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη. Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ηρώδου Αττικού συνοδεύεται από πολλές συναντήσεις και συνεδριάσεις μέσα στην εβδομάδα. Στόχος του είναι τη νέα πολιτική χρονιά να κάνει ένα restart αφήνοντας πίσω και το μη ικανοποιητικό 28% του Ιουνίου. Με τη λήξη του Δεκαπενταύγουστου σε Μαξίμου και Πειραιώς οι «μηχανές» άρχισαν να δουλεύουν στο «φουλ». Η υψηλή αποχή που καταγράφηκε στις πρόσφατες κάλπες είναι η μεγάλη πρόκληση για τη γαλάζια παράταξη. Ο «επαναπατρισμός» των κεντροδεξιών ψηφοφόρων αποτελεί το μεγάλο στοίχημα και ο τριετής ορίζοντας δεν επαναπαύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γνωρίζει πως το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα πολύ μεγάλες.

Η ΔΕΘ, όπως κάθε Σεπτέμβριο, είναι ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Βελλίδειο στις 7 Σεπτεμβρίου και την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να κάνει την πρώτη καθιερωμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Σχετικά με τις παροχές που μπορεί να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από την Έκθεση από το Μαξίμου κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Τα δημοσιονομικά περιθώριο είναι στενά για να υπάρξει κάτι πολύ μεγάλο. Είναι σίγουρο πως θα εξαντληθούν τα περιθώρια που υπάρχουν τόσο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όσο και για τη μεσαία τάξη, τη στήριξη των οικογενειών (φοροαπαλλαγές για τέκνα) και τον τομέα της στέγασης που αφορά πολλούς πολίτες. Το βάρος θα δοθεί στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών με την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές ακόμα και την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών να είναι πρώτα στην ατζέντα. Η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Θα γίνει και ένα «ταμείο» των ενεργειών που έχουν παρθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί τον μεγάλο «βραχνά» της πλειοψηφίας περίπου από τις αρχές της πρώτης θητείας της.

Με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στην οικονομία η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό περιβάλλον που θα έχει διαμορφωθεί από το καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις. Αρκετά στελέχη της πλειοψηφίας εκτιμούν πως τα δυο κόμματα είναι βαθιά «πληγωμένα» και δύσκολα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση στην οποία έχουν περιέλθει. Όσον αφορά το εγχείρημα της ενωμένης κεντροαριστεράς δεν θεωρούν πως υπάρχει κοινός τόπος προκειμένου κάτι ισχυρό να γεννηθεί απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Με αυτά τα δεδομένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει πολλές ευκαιρίες και μέσα στη Βουλή να αναδείξει το ρόλο που μπορεί να παίξει η Νέα Δημοκρατία ως η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.





