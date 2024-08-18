Μαρινάκης: H κυβέρνηση ζητά τη διαγραφή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά

Τη διαγραφή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά για υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε αστυνομικούς, ζήτησε την Κυριακή η κυβέρνηση στον απόηχο της έντονης αντίδρασης της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής.

Σε σημερινή του (Κυριακή) ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει ότι «ο λαλίστατος κ. Κασσελάκης που, ειδικά αυτές τις ημέρες, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αναρτήσεων, φωτογραφιών και βίντεο, δεν αφιέρωσε ούτε λίγα λεπτά για να ζητήσει έστω μια συγγνώμη στους δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους για την χυδαία και απειλητική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή του Νίκου Παππά».

«Σε ένα κανονικό κόμμα η διαγραφή του θα ήταν αυτονόητη. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας και οφείλουμε να τις στέλνουμε στο περιθώριο με πράξεις. Είναι αδιανόητο σε μια εποχή που πολιτεία, πολίτες, ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας, δίνουμε όλοι μαζί την πιο δύσκολη μάχη ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ένας εν ενεργεία εκπρόσωπος της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο να απειλεί και να βρίζει με τόσο χυδαίο τρόπο αστυνομικούς που σε πολύ δύσκολες συνθήκες υπερβάλουν εαυτούς για να είμαστε ασφαλείς. Κ. Κασσελάκη, δεν χρειάζονται πολλά λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις, παρά μόνο η αυτονόητη απόφαση αποπομπής. Αναμένουμε την απάντησή σας» προσθέτει ο κ. Μαρινάκης.

Το Σάββατο τη διαγραφή του ευρωβουλευτή ζήτησε η ΝΔ

«Μετά την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής για τις φρικώδεις επιθέσεις κατά των αστυνομικών που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, είναι περισσότερο από προφανές ότι στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κυριαρχεί αποκλειστικά ο πολακισμός» αναφέρει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Αδυνατούμε έστω και να αναπαράγουμε, τόσο τις εικόνες, όσο και τα ηχητικά που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο» προσθέτουν από το κυβερνών κόμμα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται, ακόμη:

«Η χυδαία και ανατριχιαστική συμπεριφορά του κ. Παππά αποτελεί βάναυση προσβολή απέναντι στους χιλιάδες αστυνομικούς μας, που με αυταπάρνηση, συνέπεια, ανθρωπιά και υπευθυνότητα επιτελούν το καθήκον της προστασίας των συμπολιτών μας. Είναι αδιανόητο ένας εκ των εκπροσώπων της χώρας μας στο ευρωκοινοβούλιο να συμπεριφέρεται σαν τον χειρότερο τραμπούκο και να εξαπολύει τη μία απειλή μετά την άλλη. Περιμένουμε αυτή τη φορά από τον κ. Κασσελακη να κάνει το αυτονόητο και να αποπέμψει τον κ. Παππά. Ας ελπίσουμε να μην δούμε άλλη μία “μισή διαγραφή”, όπως στην περίπτωση Πολάκη».

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι συνεχίζουν να έχουν ανεξήγητα απωθημένα και ρατσιστικές ιδεοληψίες για τους αστυνομικούς. Το απύθμενο μίσος τους για τους αστυνομικούς εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτόν φρονούν ότι γίνονται αρεστοί, σε ποιους άραγε;.

Ο οποιοσδήποτε υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους αστυνομικούς δεν μας αγγίζει. Τουναντίον ίσως, να αποδεικνύει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αφού η ισχνή μειοψηφία των εμμονικών συνεχίζει να μας εξυβρίζει. Το παράλογο είναι ότι ο υβριστής, ευρωβουλευτής κ. Νίκος Παππάς, έπρεπε να εκπροσωπεί το λαό, λόγω της θέσης και της ιδιότητας του, και να μη εκφράζεται με υβριστικούς, ρατσιστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τους μαχόμενους αστυνομικούς.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και εκτελούμε το καθήκον μας. Η επιβράβευση έρχεται από τους ίδιους τους συμπολίτες μας, που είμαστε καθημερινά δίπλα τους για να τους παρέχουμε τη βοηθεια μας. Εμείς δεν κατηγοριοποιούμε σε ομάδες το συνάνθρωπο μας με κανένα κριτήριο. Υπερασπιζόμαστε και φυλάττομεν την πατρίδα μας, τα σύνορα μας, την ιστορία μας. Υπακούμε στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Αυτές τις αρχές πρεσβεύει η Ελληνική Αστυνομία και αυτές υπηρετούμε ως Έλληνες Αστυνομικοί. Καλή δύναμη στο έργο μας για να παρέχουμε στους συμπολίτες μας το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας».

Η απάντηση του Νίκου Παππά

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε λίγο αργότερα, με ένα βίντεο στο Instagram, τονίζοντας ότι ο ίδιος σέβεται και αναγνωρίζει τα σώματα ασφαλείας. Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Παππά:

«Καλησπέρα, βλέποντας την κυβέρνηση της συμφοράς να έχει τόσο άμεσα αντανακλαστικά σε μια προσπάθεια μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και αλλαγή της ατζέντας βέβαια από τις πυρκαγιές και βγάζοντας ανακοίνωση εναντίον μου, αναρωτιέμαι μήπως ήταν καλύτερο να είχε την ίδια μεσότητα την προηγούμενη βδομάδα που σχεδόν καίει και η μισή Αττική.

Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα πάντα σέβομαι και αναγνωρίζω τα σώματα ασφαλείας, το γνωρίζουν και οι ίδιοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει. Αλλά δεν δέχομαι από κανένα ακροδεξιό τρολ, κανένα φασιστάκο, από τον οποιονδήποτε, να με υποτιμάει, να με προσβάλλει και να με απειλεί εμένα και την οικογένειά μου.

Απαντάω πάντα στο ίδιος ύφος, δεν αναιρεί τη θέση του ευρωβουλευτή που έχω, τις αξίες και την προσωπικότητά μου, και καλό θα ήταν εκεί στο Μαξίμου να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά θέματα, ο κόσμος καίγεται, πεθαίνει, μένει στον δρόμο και, εσείς πετάτε χαρταετό πάλι»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.