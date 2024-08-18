Οι υποδομές που «τρέχουν» το προσεχές διάστημα στην Ελλάδα

Σημαντική δέσμη παρεμβάσεων επιταχύνονται το προσεχές διάστημα στον τομέα των υποδομών, καθώς ισχυρή πολιτική βούληση της ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου αποτελεί η εκτέλεση μίας σειράς μεγάλων αλλά και μικρότερων σύγχρονων έργων ανά την επικράτεια, προκειμένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα προωθείται ο σχεδιασμός μίας σειράς νέων «πράσινων» έργων, η ενίσχυση, αλλά και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών.

«Συλλογικά και συνεκτικά, προχωρήσαμε σημαντικές παρεμβάσεις, που πρέπει να "τρέξουμε" με την ίδια και μεγαλύτερη ταχύτητα. Μπροστά μας υπάρχουν πολλές και μεγάλες προκλήσεις». Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως διαβεβαιώνει: «Θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να παραδώσουμε σύγχρονα και ανθεκτικά έργα στην κοινωνία, στην ώρα τους και με σεβασμό στο υστέρημα του φορολογούμενου».

Στον πυρήνα της στρατηγικής στόχευσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται: η αποτελεσματική προώθηση των εν εξελίξει έργων, ο ρεαλιστικός σχεδιασμός νέας δέσμης έργων, η ενίσχυση της ασφάλειας των «πράσινων» υποδομών και των μεταφορών, η βελτίωση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών, η ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και εν τέλει, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Στο 56% το βόρειο τμήμα του Ε65

Τον Μάιο του 2024, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ενιαία, από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, συνολικού μήκους 135 χλμ. Το υπόλοιπο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, μήκους 46 χλμ., θα παραδοθεί περίπου με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από όπου και χρηματοδοτείται. Έχει ήδη εκτελεστεί το 56% του βόρειου τμήματος του συνολικού έργου.

Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα τμήματα Λαμία - Ξυνιάδα, Ξυνιάδα - Ανάβρα και Ανάβρα - Τρίκαλα. Αυτά θα μελετηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο και θα κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Παραδόθηκε η Οδική Σύνδεση Άκτιο - Αμβρακία

Τον Ιανουάριο του 2024, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ενιαία, ο αυτοκινητόδρομος, συνολικού μήκους 49 χλμ.. Ολοκληρώνεται, μέσα στο 2024, και ο οδικός άξονας Άκτιο - Λευκάδα.

Στο 52% ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος

Τον Ιούλιο του 2023 η πρόοδος κατασκευής του έργου υπολείπονταν του 20%. Σήμερα, το ποσοστό υλοποίησης ξεπερνά το 52%. Εκτιμάται ότι, μέχρι τέλος του έτους, το ποσοστό ολοκλήρωσης θα υπερβεί το 75%. Το πολύπαθο έργο, όπως προβλέπει και η σύμβαση, θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2025.

Τον Νοέμβριο το Μετρό Θεσσαλονίκης

Η βασική γραμμή θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024. Συγχρόνως, ολοκληρώνεται το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το οποίο προβλέπεται να παραδοθεί το 2ο εξάμηνο του 2025. Μάλιστα, το τελευταίο χρόνο, υπεγράφη η Σύμβαση για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, απελευθερώθηκαν δρόμοι που παρέμειναν κλειστοί για πολλά έτη, υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση για την υλοποίηση έργων προσβασιμότητας / μετεπιβίβασης στον σταθμό «Νέα Ελβετία», ολοκληρώθηκε η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί τη Γενική Συγκοινωνιακή Μελέτη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησαν τα έργα για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης - Στο 35% ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

Τα τμήματα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος - Νεάπολη έχουν συμβασιοποιηθεί. Έχουν ήδη εγκατασταθεί τα πρώτα εργοτάξια στο τμήμα από τη Χερσόνησο Ηρακλείου έως τον Άγιο Νικόλαο. Ταυτόχρονα, προχωρά η συμβασιοποίηση της παραχώρησης για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο. Επιπλέον η πρόοδος υλοποίησης στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλι έχει ξεπεράσει το 35%.

Προχωρά η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Ο μετροπόντικας «Αθηνά» ξεκίνησε από την Κατεχάκη προς τον Ευαγγελισμό, και αναμένεται να ολοκληρώσει τα περίπου 5 χλμ. μέχρι το τέλος του 2025.

Ο μετροπόντικας «Νίκη» κάνει τη διάνοιξη 7,1 χλμ. από τη Βεΐκου επίσης προς τον Ευαγγελισμό, και προβλέπεται να έχει υλοποιήσει τις εργασίες μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2026.

Τον Μάιο του 2027 ο Περιφερειακός Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης (Flyover)

Οι εργασίες για το εμβληματικό έργο της Θεσσαλονίκης προχωρούν, με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Η παράδοση του έργου τοποθετείται για τον Μάιο του 2027. Μάλιστα, σε συνάντηση που έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, υπό την ηγεσία του Υπουργείου, επιβεβαιώθηκε η επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.

Στο 90% οι μελέτες για τον Οδικό άξονα Μπράλος - Άμφισσα

Η κατασκευή του έργου, μήκους 24 χλμ., συνεχίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εκπόνησης των μελετών, έχοντας ολοκληρωθεί το 90% το πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών. Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, έχει γίνει το Δικαστήριο, στις 9 Απριλίου 2024, έχει εκδοθεί η σχετική Δικαστική Απόφαση και η αντίστοιχη αναγνώριση δαπάνης, και αναμένεται η υπογραφή των Αποφάσεων δέσμευσης ποσού. Η έναρξη εργασιών έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2023. Έχουν ολοκληρωθεί, σε ποσοστό 90%, οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

Τον Σεπτέμβριο η σύμβαση για τον Οδικό Άξονα Ιωάννινα - Κακαβιά

Το έργο, μήκους 69,5 χλμ., επανα-δημοπρατήθηκε. Έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, έχει προχωρήσει η απόφαση κατακύρωσης και ανάθεσης της υπόψη σύμβασης, έχει ολοκληρωθεί ο προ-συμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ενημερωθεί - πρόσφατα - η Βουλή των Ελλήνων. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου είναι 54 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Ξεκίνησαν τα έργα στον Οδικό Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου / Τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη

Προχωρά η εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τη σύμβαση ΣΔΙΤ. Έχει γίνει η εγκατάσταση δύο εργοταξίων και υλοποιούνται πρόδρομες εργασίες.

Αναβάθμιση Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής / Τμήμα Άνω Λιόσια - Μέγαρα

Η υλοποίηση του έργου γίνεται με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφού η χρηματοδότησή του είναι αποκλειστικά από αυτό. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του υπουργείου, για το εθνικό σκέλος του, ανέρχεται σε 334 εκατ. ευρώ για το 2024, σχεδόν ίσος με εκείνον του 2023. Θα υπάρξει, λόγω της καλή εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αύξηση, με μόνιμο χαρακτήρα στα 550 εκατ. ευρώ το 2024 και πλέον τα επόμενα χρόνια.

Μικρότερα έργα σε όλη την επικράτεια

Στον τομέα της δικαιοσύνης:

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη μελέτη και κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην Κω.

Προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα έργα της ανέγερσης των Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου, Λαμίας και Βόλου, της νέας πτέρυγας του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, της ανακατασκευής των Δικαστικών Μεγάρων Ρεθύμνου και Τρικάλων.

Θεμελιώθηκε το νέο Ειρηνοδικείο Πύλου.

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του Δικαστικού Μεγάρου Τριπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποκατάστασης ζημιών στο Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης:

Ανακατασκευάστηκε το Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο στις Βρυξέλλες.

Παραδόθηκαν δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λυκόβρυση, το νέο Ειδικό Σχολείο για Άτομα με Αναπηρία στο Περιστέρι, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης, το 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας.

Θεμελιώθηκαν το νέο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Παραλίου Άστρους και το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου.

Στον τομέα της ασφάλειας:

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή πέντε Αστυνομικών Μεγάρων σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη.

Οδικά:

Ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας Καλλονή - Σίγρι στη Λέσβο.

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του οδικού έργου της παράκαμψης της Γιάλοβας.

Ανακατασκευάστηκε η Γέφυρα των Φύλλων στην Εύβοια.

Παραδόθηκε η νέα οδική γέφυρα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία.

Κατασκευάζεται η νέα Γέφυρα Κερίτη στην Κρήτη.

Παραδόθηκε η πεζογέφυρα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου.

Δρομολογήθηκε η ανακατασκευή του ελικοδρομίου στη Σαμοθράκη.

Προωθήθηκε η βελτίωση του Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Ολοκληρώθηκε ο επιβατικός και εμπορικός λιμένας στο Σίγρι Λέσβου.

Πραγματοποιούνται έργα επέκτασης και βελτίωσης στα αεροδρόμια Νάξου, Σύρου και Χίου.

Υλοποιούνται έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων Νότιου Τμήματος Καλαμαριάς.

Επίσης, εγκαινιάστηκαν οι Σταθμοί Ασφαλούς και Προστατευόμενης Στάθμευσης Φορτηγών κατά μήκος των Αυτοκινητοδρόμων της χώρας, στο Αερινό και στην Αταλάντη, έργο το οποίο εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη - CEF».

Υλοποίηση αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων

Υπογράφηκαν, μέσα στον Ιούλιο, 3 συμβάσεις, προϋπολογισμού περίπου 320 εκατ. ευρώ, που αφορούν:

Την υλοποίηση έργων ύδρευσης στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας - Άρτας - Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας. Την κατασκευή φράγματος στην περιοχή Τσικνιά της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων στις παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Το τελευταίο έργο αποτελεί ένα από τα τέσσερα σημαντικά έργα, μαζί με τα αντίστοιχα στο Ωραιόκαστρο, στο Λουτράκι και στην Ιεράπετρα, που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 - 2027».

Υπεγράφησαν οι δανειακές συμβάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Πλατύ Ρεθύμνου και την επέκταση του Αρδευτικού Δικτύου Μεσσαράς στην Περιφέρεια Κρήτης.

Παραδόθηκε το σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο στην Ηράκλεια Φθιώτιδας, το οποίο καλύπτει την άρδευση 3.510 στρεμμάτων της περιοχής.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν υπογραφεί μια σειρά από συμβάσεις έργων, όπως: Αρδευτικό δίκτυο στον Γέρμα Καστοριάς, Ταμιευτήρας στον Αγιόκαμπο Λάρισας, Δίκτυο άρδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Φράγμα και ταμιευτήρας αγωγού μεταφοράς νερού στη Ν. Τρίγλια Χαλκιδικής, Συστήματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

Καταρτίζονται μελέτες των συμπληρωματικών έργων του φράγματος Πηνειού στην Ηλεία, και των αρδευτικών έργων του φράγματος Ασωπού στην Κορινθία.

Επίσης, έχουν δημοπρατηθεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ομβρίων στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Μεταρρυθμίσεις για την ανθεκτικότητα των υποδομών:

Αναπτύχθηκε το Εθνικό Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών και τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών.

Υπογράφηκε, τέλος, προγραμματική Συμφωνία για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η καταγραφή του συνόλου των γεφυρών σε πανελλαδική κλίμακα και την παρακολούθηση των διαδικασιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησής τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των γεφυρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

