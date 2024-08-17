Στον ΣΥΡΙΖΑ απάντα με ανάρτηση του ο υπουργός υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το νοσοκομείο της Κω.

Ο υπουργός Υγείας παραθέτει στο κείμενο του στο Twitter, σειρά από δεδομένα - τα οποία όπως επισημαίνει - αποδεικνύουν το γεγονός ότι αντίστοιχες ελλείψεις προσωπικού υπήρχαν και κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και απαντάει στο περιστατικό στο οποίο επικαλείται η αξιωματική αντιπολίτευση στην ανακοίνωση του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Α.Γεωργίαδη έχει ως εξής :

«Επειδή σήμερα ξεκίνησαν νέα ιστορία με το Νοσοκομείο της Κω, ας δούμε μερικά πράγματα με την σειρά, μήπως και συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι αντί να καλλιεργούμε εντυπώσεις.

Το 2014 ο Σύριζα, με τον τότε τομεάρχη Υγείας του και τον τότε βουλευτή Δωδεκανήσου κατέθεταν ερώτηση στην Βουλή καταγγέλοντας την ελλεψη προσωπικού στο Νοσοκομείου της Κω: https://kostoday.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4-%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B1-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CF%89 ιδού και η ερώτηση.

Τον Μάρτιο του 2019, ο τότε επί τετραετία πλέον Υπουργός Υγείας του Σύριζα κ. Ανδρέας Ξανθός, ο ίδιος που 5 χρόνια πριν έκανε ως αντιπολίτευση την ερώτηση για το επείγον των προσλήψεων στην Κω, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο και υποσχέθηκε…προσλήψεις προσωπικού, διότι οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό (και υποσχόταν το νέο Νοσοκομείο την χρηματοδότη του οποίου τώρα εξασφαλίσαμε εμείς). Ιδού και τα αποδεικτικά: https://aegeanews.gr/news/ta-en-dimo/235860/foto-vinteo-ksanthos-sto-nosokomeio-parelave-apo-georganti-meleti-skopimotitas-tou-neou-nosokomeiou-anathetoume-stathera-vimata-meleti-eksasfalizoume-chrimatodotisi-aksonikos-themata-prosopikou/

Δηλαδή 4 χρόνια Σύριζα και το πρόβλημα ελλείψεως προσωπικού εκεί συνεχιζόταν.

Το πρόβλημα συνεχίστηκε και επί της δικής μας Κυβερνήσεως, καθώς όπως πλέον είναι πανελληνίως γνωστό, οι περισσότερες προσκλήσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εκεί έχουν καταστεί άγονες. Αυτό το πρόβλημα μας οδήγησε στην γνωστή διάταξη του θέρους και στην επίσκεψή μου εκεί και στις ανακοινώσεις που έκανα για ταυτόχρονες προσκλήσεις τον Σεπτέμβριο με τα νέα κίνητρα.

Επί του καταγγελλομένου τώρα περιστατικού τα πράγματα έχουν ως εξής:

Ο Σύριζα εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση: https://x.com/syriza_gr/status/1824746555238191314 η ανακοίνωση είναι ψευδής καθώς δεν υπήρξε ποτέ 69χρονος εμφραγματίας που τον περιέθαλψε γυναικολόγος, όπως ψευδώς γράφουν. Ένας 69 χρόνος μεταφέρθηκε με έμφραγμα, ήδη νεκρός δυστυχώς και δεν τον περιέθαλψε κανένας παρά μόνον διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το ΕΚΑΒ δηλ τον παρέλαβε χωρίς σφυγμό (ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του)

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τα ΤΕΠ στις 15 Αυγούστου προσήλθε περιστατικό 48 ετών με ενδείξεις εμφράγματος. H αγροτική ιατρός κατόπιν της εικόνας του καρδιογραφήματος κάλεσε τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ειδικότητας Γυναικολογίας κ. Κοτσίδα. Κατόπιν οδηγιών που έλαβαν αμφότεροι από τον καρδιολόγου του Νοσοκομείου κ. Βλάχου Δημητρίου, ο οποίος δεν εφημέρευε, το περιστατικό άμεσα διακομίστηκε στην Κρήτη στο ΠΑΓΝΗ. Επρόκειτο για πρώην εμφραγματία και έπρεπε να διακομιστεί σε μονάδα εμφραγμάτων. Σε 40' έφτασε στο αεροδρόμιο και παρακολουθείται στην Κρήτη, είναι καλά στην υγεία του και εντός των επομένων ημερών εξέρχεται από την εντατική, όπως ενημερώθηκε ο Διεθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κω από τους θεράποντες ιατρούς του στο ΠΑΓΝΗ σήμερα.

Για τον Καρδιολόγο κ. Τσετίν, που καταγγέλθηκε ότι τον προσλάβαμε με μπλοκάκι μόνον για ένα μήνα, πρόκειται για καρδιολόγο με καταγωγή από την Ξάνθη, πρώην ιατρό του ΕΣΥ που υπηρετούσε στο παρελθόν στο ΓΝ Κω και παραιτήθηκε. Τελικά τον προσλάβαμε με μπλοκάκι έως τις 12 Αυγούστου αρχικά, αλλά δέχθηκε να παραμείνει με μπλοκάκι για άλλους 6 μήνες και έτσι θα είναι για άλλους 6 μήνες στο Νοσοκομείο της Κω. Το κυριότερο όμως είναι ότι λόγω των μεταρρυθμίσεων μας στο ΕΣΥ, αποφάσισε ότι θέλει να επιστρέψει ως μόνιμος και έτσι στο εξάμηνο θα επαναπροκηρύξουμε την θέση του για να επιστρέψει σε μόνιμη θέση στο Γ.Ν Κω. Σημειώστε ότι δεν ήταν στο Νοσοκομείο στις 15 διότι είχε πάει στην Ξάνθη να μεταφέρει τα πράγματα του, καθώς μετακομίζει στην Κω για να υπηρετεί στο Νοσοκομείο.

Εμείς όσο και να φωνάζουν, τα διαχρονικά, αλλά και τα παρόντα προβλήματα στο ΕΣΥ με σκληρή δουλειά θα τα φτιάξουμε ένα ένα.

Ο 48χρονος πάντως εάν πράγματι κάποιοι ανησυχούσαν για αυτόν και τον φροντίσαμε και σώθηκε ευτυχώς».

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο καθ' έξιν ψευδόμενος Υπουργός Υγείας απάντησε επιτέλους για την αντιμετώπιση εμφραγματία από... μαιευτήρα-γυναικολόγο κατά την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, στο κατάφορτο από τουρίστες νησί της Κω. Ως συνήθως, δε, πολυλογεί παραπλανητικά πριν και μετά την αναφορά στα επίδικα γεγονότα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του για τον υπουργό Υγείας.

«Απαντούμε λοιπόν μόνον σε ό,τι αφορά τα γεγονότα», προσθέτει ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας τα εξής:

«1. Ο 'Αδωνις Γεωργιάδης αμφισβητεί την ακρίβεια του ρεπορτάζ μόνον όσον αφορά την ηλικία του διακομισθέντος ασθενούς (ισχυρίζεται πως είναι 48 ετών κι όχι 69), κάτι που εντοπίζεται εύκολα από το ΑΜΚΑ του. Μάλλον για τον κ. Γεωργιάδη ο (δήθεν) 48χρονος είναι καταλληλότερος για γυναικολογική αντιμετώπιση από έναν 69χρονο...

2. Αναγνωρίζει ότι μόνο σπάνια δεν είναι σε ένα νησί με τόσο πληθυσμό τέτοια περιστατικά, δεδομένου ότι την ίδια ημέρα έφθασε στο ΤΕΠ (με τον γυναικολόγο) και άλλος με ΟΕΜ, ήδη νεκρός. 'Αρα το να έχεις νοσοκομείο που εφημερεύει με γυναικολόγο αποτελεί έκθεση σε έναν πολύ πιθανό κίνδυνο κι όχι σε κάποιο σπάνιο ενδεχόμενο.

3. Η αγροτική ιατρός κάλεσε, λέει, τον γυναικολόγο, αλλά γιατί; Μπερδεύτηκε άραγε κι έκανε λάθος ή δεν διέθετε άλλον ειδικό ιατρό στο νοσοκομείο, πιο σχετικό με το θέμα; Τις τηλεφωνικές οδηγίες ενός καρδιολόγου που δεν εφημέρευε και προφανώς δεν ήταν στην περιοχή, δεν μας τις διευκρινίζει και φυσικά αυτός που θα τις εφάρμοζε ή όχι (θεράπων) είναι ο γυναικολόγος που ήταν παρών κι όχι ο όποιος ειδικός της τηλεϊατρικής. Για όλα εξάλλου τα υπόλοιπα (συνεννόηση με ΠΑΓΝΗ, προετοιμασία αεροδιακομιδής, ασφαλή μεταφορά προς αεροδρόμιο κ.λπ.) ουδόλως αμφισβητεί ότι τα έκανε ο θεράπων γυναικολόγος.

4. Για τις λεπτομέρειες αντιμετώπισης του συγκεκριμένου περιστατικού, της αεροκομιδής, νοσηλείας του κλπ. υπάρχουν οι ηχογραφημένες συνομιλίες του θεράποντα γυναικολόγου με το Νοσοκομείο του Ηρακλείου και το ΕΚΑΒ, των οποίων την απομαγνητοφώνηση μπορεί και πρέπει να διατάξει άμεσα ο Εισαγγελέας, κάτι που θα βάλει τον κάθε κατεργάρη Υπουργό στην θέση του, δηλαδή σπίτι του ή στη σχολή ρητορείας που διαθέτει».

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά αν «ισχύει πως ο 'Αδωνις Γεωργιάδης βρίσκεται στη Ρόδο εδώ και πολλές ημέρες για να ενημερωθεί αναλυτικά για τα ζητήματα Υγείας στο νησί» και σχολιάζει ότι «σε κάθε περίπτωση, του ευχόμαστε να περνά καλά σε όποιο νησί και να βρίσκεται...».

