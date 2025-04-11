Του Γιάννη Ανυφαντή

Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής με 190 ψήφους. Υπέρ της παραπομπής του πρώην υφυπουργού, κατά την μυστική ψηφοφορία, ψήφισαν οι βουλευτές προερχόμενοι από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ καθώς και κάποιοι ανεξάρτητοι. Κατά ψήφισαν 10 βουλευτές (6 από την Πλεύση Ελευθερίας) σε σύνολο 200 ψηφισάντων.

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν συνολικά έξι από τις οκτώ κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΥΣΗ, ΝΕΑΡ, Νίκη, Σπαρτιάτες) καθώς και οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας για αντιδημοκρατικές και παράνομες διαδικασίες.

Εκ των ανεξαρτήτων, παρόντες στην ψηφοφορία ήταν οι ανεξάρτητοι Σαμαράς, Σαλμάς, Κυριαζίδης, Αποστολάκης, Σαρακιώτης και Κατσιβαρδάς.

Το επόμενο βήμα – μετά την διακοπή των εργασιών του Σώματος για το Πάσχα – είναι η κλήρωση στην Ολομέλεια των 3 Αρεοπαγιτών και 2 δικαστών του ΣτΕ, που θα συγκροτήσουν το δικαστικό συμβούλιο και θα διεξάγουν όλες τις ακόλουθες ανακριτικές πράξεις.

Προηγήθηκε η συζήτηση επί του πορίσματος της «Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-3-2023 και 6-3-2023, από τον πρώην Υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του», για την αποδοχή ή μη, της Πρότασης της Επιτροπής με την οποία ζητείται η άσκηση δίωξης του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 86 του Συντάγματος, 153 της Βουλής και του νόμου 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών».

Πηγή: skai.gr

