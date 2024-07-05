Τα μεγάλα στοιχήματα της καθημερινότητας και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σχεδόν ένα μήνα μετά τις ευρωεκλογές και τα μηνύματα που έλαβε η κυβέρνηση από το αποτέλεσμα της κάλπης, τίθεται ήδη σε εφαρμογή η δέσμευση του πρωθυπουργού για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο κυβερνητικό έργο.

Μία δέσμευση, η οποία έχει ως βάση της το πρόγραμμα της ΝΔ με ορίζοντα τετραετίας, μέχρι τη λήξη της θητείας της το 2027, αλλά και την ανάγκη σε καίριους τομείς της καθημερινότητας για συνεχόμενη βελτίωση.

Για το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σημαίνει έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες και με αυτά τα δεδομένα πατάει "γκάζι" και προτάσσει, εκτός από την αντιμετώπιση της ακρίβειας που είναι η νούμερο "1" πρόκληση, την υγεία, την παιδεία και τα εργασιακά – μισθολογικά.

Μέτρα και έλεγχοι κατά της ακρίβειας

Επιμένοντας στη μάχη κατά της ακρίβειας, η οποία αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι ταλανίζει και απασχολεί το σύνολο των νοικοκυριών, επεκτείνονται έως το τέλος τους έτους ( 31.12.2024) τα μέτρα και οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών και τον περιορισμός της ακρίβειας στα τρόφιμα όπως προαναγγέλθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πενταπλασιάζεται το πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων του πλαφόν και τριπλασιάζεται το πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών. Πιο συγκεκριμένα προωθούνται προς ψήφισε μέτρα σύμφωνα με τα οποία:

-Επεκτείνεται ο χρόνος εφαρμογής του πλαφόν του περιθωρίου κέρδους μέχρι 31.12.2024.

Ως πλαφόν τίθεται το μικτό περιθώριο κέρδους που αποκόμιζε κάθε επιχείρηση από την πώληση κάθε βασικού προϊόντος πριν την 31.12.2021.

-Επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης και για τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδους στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα». Λόγω των voucher που προσφέρονται στους δικαιούχους υπάρχει η πιθανότητα ορισμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αυξήσουν τις τιμές που ζητούν για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου θερμοσίφωνα αξιοποιώντας την αύξηση της ζήτησης που προκαλεί η έκδοση των vouchers περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

-Πενταπλασιάζεται το ανώτατο όριο προστίμου για την παράβαση των διατάξεων του πλαφόν και αυξάνεται από 1.000.000 ευρώ σε 5.000.000 ευρώ.

-Τριπλασιάζεται το ανώτατο όριο προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση και αυξάνεται από 2.000.000 σε 6.000.000 ευρώ.

-Παρατείνεται «το καλάθι του νοικοκυριού» έως και την 31.12.2024.

-Παρατείνεται η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων των προμηθευτών από τα supermarkets προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έως 31.12.2024.

-Παρατείνεται η υποχρέωση ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών οπωροκηπευτικών προϊόντων από τα supermarkets προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έως 31.12.2024.

-Ο περιορισμός του πλαφόν στο βρεφικό γάλα ορίζεται έως 31.12.2024.

Κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ

Με τον ίδιο οδικό χάρτη που διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, ο Άδωνις Γεωργιάδης μία ημέρα μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ΕΣΥ αλλά και την ταυτόχρονη στήριξη των γιατρών που το υπηρετούν παρέχοντάς τους κίνητρα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός οι γιατροί που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε άγονες και απομακρυσμένες νησιωτικές ή ορεινές υγειονομικές δομές, πλέον του μισθούς τους, θα ενισχύονται με 2.100 ευρώ, ενώ ως ένα επιπλέον σοβαρό κίνητρο, θα τους παρέχεται και δωρεάν στέγη με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κίνητρα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση εργασίας που είχε ο Υπουργός το πρωί της Τετάρτης, με τον πρωθυπουργό.

Με την υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί άμεσα, παράλληλα θα επαναπροσδιοριστεί και ο ορισμός της άγονης περιοχής ώστε να επεκταθεί και σε πόλεις ή νησιά που δεν υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, υπεγράφη η ΚΥΑ για τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό εκτιμάται πως από το φθινόπωρο, μετά τις τελευταίες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούν να υλοποιηθούν και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία.

Μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας Παιδείας και της ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, εξήγγειλε χθες 10.000 επιπλέον μόνιμους διορισμούς στην παιδεία για το σχολικό έτος 2024-2025.

"Αυτό έρχεται να πει ότι κάποιες από τις ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζαμε ως λειτουργικές τα προηγούμενα χρόνια, πλέον τις αντιλαμβανόμαστε ως οργανικές. Γι' αυτό το λόγο αξιολογούμε ως κυβέρνηση ότι η δημόσια παιδεία μας πρέπει να στηριχθεί ακόμα περισσότερο" σχολίασε ο Υπουργός.

Η μόνιμη κάλυψη 10.000 θέσεων αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός σταθερού πυρήνα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και αποτελεί βασική προϋπόθεση για περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω στοχευμένων επιμορφώσεων.

Η αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας Παιδείας απαιτεί συνεκτικό πλαίσιο και ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών που εντοπίζονται οριζόντια σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης.

Εργασιακά και στήριξη εισοδήματος

Ψηλά στην ατζέντα και για την τρέχουσα τετραετία για την κυβέρνηση παραμένουν και τα εργασιακά ζητήματα με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων εργαζομένων και συνταξιούχων.

Κατά την χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, όπου τη σκυτάλη έλαβε κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, η Νίκη Κεραμέως, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη μείωση της ανεργίας μέσω νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών και αναπήρων στην αγορά εργασίας, αλλά και στην επιτάχυνση και απλοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή των συντάξεων. Έχοντας επιτύχει ήδη δύο αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, επόμενος στόχος είναι στο τέλος της τετραετίας να ανέλθει στα 950 ευρώ, ενώ ήδη για τα Χριστούγεννα προϋπολογίζεται η νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 700.000 συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς, και η χρηματοδότησή της θα προέλθει από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων το 2023. Στα προωθούμενα είναι και ο στόχος της επιπλέον μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 1 μονάδα.

