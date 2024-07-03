Γεωργιάδης- Economist: Νέα κίνητρα σε γιατρούς για να πάνε σε άγονες περιοχές

Στα νέα κίνητρα που θα δοθούν στους γιατρούς ώστε να καλύψουν υγειονομικά, άγονες περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην παρέμβαση του στο 28th Annual Economist Government Roundtable.

Μεταξύ άλλων, όπως είπε, ήδη είναι έτοιμες προς υπογραφή σήμερα δύο κυβερνητικές αποφάσεις (ΚΥΑ), από τις οποίες η μία αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν και ιδιωτικό έργο, και η δεύτερη στη νέα μορφή κινήτρων για να καλυφθούν τα κενά σε γιατρούς στις άγονες περιοχές της χώρας και τα νησιά.

Όπως είπε, αναφερόμενος στο νησί της Κω, «είναι αδιανόητο να έχουμε προκήρυξη 14 φορές, 4 θέσεις για παθολόγους στο νοσοκομείο και να μην υπάρχει ενδιαφέρον, την ίδια ώρα που έχουμε πολλούς ιδιώτες παθολόγους στο νησί, οι οποίοι προφανώς αδιαφορούν για το αν υπάρχουν παθολόγοι να στηρίξουν την δημόσια υγεία».

Ο κ. Γεωργιάδης άφησε να εννοηθεί ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια νέα αυστηρή παρέμβαση από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, ώστε να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση που παρατηρείται, τονίζοντας ότι «το σύστημα υγείας είναι ένα πράγμα», υπονοώντας ότι ακολουθούν αποφάσεις που θα ρυθμίσουν αυτό το ζήτημα οριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα παραγωγικό πεντάμηνο στη θέση του υπουργού Υγείας, ενώ όπως υποστήριξε, ότι ο στόχος είναι «το 2025 το ΕΣΥ να είναι εντελώς διαφορετικό, βελτιωμένο σύστημα». Αναφερόμενος στο σύστημα Υγείας, είπε ότι ήδη καταγράφεται μείωση των δαπανών κατά 1,5% σε σχέση με πέρυσι, όταν καταγραφόταν αύξηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. «Έχει γίνει ο μεγαλύτερος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων. Με τις λιγότερες δυνατές δαπάνες έχουμε επιτύχει αύξηση της παραγωγικότητας» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «και η φαρμακευτική δαπάνη έχει πάει πολύ καλά και δεν έχει ξεφύγει το 2024». Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει διαφάνεια στην φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και πως «είναι ήδη εμφανής στην αγορά η προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο Υγείας να περιοριστούν οι ελλείψεις τα φάρμακα».

Τέλος, τόνισε ότι λόγω του Ταμείου Ανάπτυξης, το υπουργείο Υγείας κατάφερε να θέσει σε προτεραιότητα την πρόληψη στο γενικό πληθυσμό.

Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ψηφιακή υγεία, είπε ότι έχουμε καταφέρει σε ποσοστό 100% να υπάρχει άυλη συνταγογράφηση και καλύτερος έλεγχος των δαπανών.

Όπως προέβλεψε, η μεγαλύτερη πρόκληση στο μέλλον για τα συστήματα υγείας τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης θα είναι η έλλειψη υγειονομικού προσωπικού, καθώς, όπως εξήγησε, «ήδη υπάρχει έλλειψη ενάμιση εκατομμυρίου γιατρών και ενάμιση εκατομμυρίου νοσηλευτών σε όλη την Ευρώπη». Το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται και από αύξηση μισθών για τους υγειονομικούς στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτοί να «μεταναστεύουν» σε αυτές και να γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στις νότιες χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του ο Adrian Van den Hoven, γενικός διευθυντής της Medicines for Europe επισήμανε το ρόλο που διαδραματίζει πλέον η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι το 70% των συνταγών είναι γενόσημα, την ίδια ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Αμερική αγγίζει το 89%.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ανάγκη αύξησης της παραγωγής γενόσημων φαρμάκων και πρόσθεσε ότι από τα 300 φάρμακα που θεωρεί η ευρωπαϊκή επιτροπή πολύ κρίσιμα για το μέλλον της Ευρώπης, το 66% είναι γενόσημα.

Όπως επισήμανε, είναι σημαντική η αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων και στη χώρα μας, η οποία, όπως είπε, είναι μία χώρα από τις σημαντικότερες στην παραγωγή γενόσημων στην Ευρώπη.

Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό τόνισε, καθώς η παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη με στόχο πιο φθηνά και πιο αποτελεσματικά φάρμακα θα είναι το ζητούμενο στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, έκανε λόγο για ένα άλλο μοντέλο για το φάρμακο στην Ευρώπη. Μίλησε για το επενδυτικό κενό της δεκαετίας της κρίσης στην χώρα μας, το οποίο, όπως είπε, πρέπει με γρήγορα βήματα να καλυφθεί και τόνισε ότι ο στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των ελλείψεων και διασφάλιση των πολιτών όσον αφορά την θεραπευτική τους κάλυψη. Επίσης, υπενθύμισε ότι το 10% της εργοστασιακής παραγωγής φαρμάκων στην Ευρώπη γίνεται στη χώρα μας και έκανε λόγο για 1,23 δισ. επενδύσεις, αλλά και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και γνώση, που είναι μονόδρομος για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

