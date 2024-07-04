Ευρωπαϊκά εύσημα για ελληνικό success story» στην Ευρωζώνη απέσπασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου.



Ο κ. Ντόναχιου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αποτελούν πλέον μία από τις πιο θετικές ιστορίες στην ευρωζώνη, και ότι η ελληνική ανάπτυξη είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναλυτικά ο διάλογος Μητσοτάκη – Ντόναχιου (ανεπίσημη μετάφραση στα αγγλικά):

«Βλέπουμε επίσηςστην οικονομία σας» σημείωσε.Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ακόμη«Για πρώτη φορά βλέπουμε πραγματικές μειώσεις τιμών, ιδίως στο σούπερ μάρκετ , κάτι που μας απασχολεί πολύ, διότι το ζήτημαιδίως για τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα» επισήμανε ο πρωθυπουργός.Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Αυτή είναι βέβαια μια καλή στιγμή για να συζητήσουμε οικονομικά θέματα της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει τις επιλογές μας για τις κορυφαίες θέσεις και ελπίζουμε ότι η επιλογή της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Σε ό,τι μας αφορά, εργαζόμαστε σκληρά. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια, με βάση την εντολή που λάβαμε από τους πολίτες πριν από ένα χρόνο. Πιστεύω ότι η οικονομία σημειώνει καλή πρόοδο. Η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ακόμη και ο πληθωρισμός επιτέλους μειώνεται. Σήμερα έχουμε αρκετά θετικά νέα. Για πρώτη φορά βλέπουμε πραγματικές μειώσεις τιμών, ιδίως στο σούπερ μάρκετ, κάτι που μας απασχολεί πολύ, διότι το ζήτημα του κόστους ζωής ήταν πολύ επώδυνο, ιδίως για τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο.Προσβλέπω επίσης στη συζήτησή μας για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες και πώς θα επηρεάσουν την Ελλάδα. Ένα τελευταίο σημείο: όπως γνωρίζετε, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία ουσιαστικά εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια. Μας χαροποιεί που βλέπουμε ότι αυτό αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συναντηθούμε. Είναι πάντα μεγάλη τιμή να σας επισκέπτομαι. Θέλω να αναγνωρίσω και να σας συγχαρώ για τις εξαιρετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομικών σας, ο Κωστής Χατζηδάκης, έχει γίνει άλλος ένας εξαιρετικός συνάδελφός μου και κάνει εξαιρετική δουλειά εκπροσωπώντας την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό στο Eurogroup.Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αποτελούν πλέον μία από τις πιο θετικές ιστορίες στην ευρωζώνη. Η ανάπτυξη της χώρας σας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εδώ και αρκετό καιρό, επιτυγχάνετε πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό σας. Βλέπουμε επίσης την αρχή της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στην οικονομία σας.Είναι πολύ ευχάριστο που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, να συναντήσω τον Κωστή και να συζητήσουμε για το έργο των επόμενων ετών. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη διαφορά που κάνετε στις επιδόσεις της οικονομίας της Ευρώπης.

