Προβάδισμα 16,6 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δίνει στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Mega, ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13,8% και με σχεδόν μία μονάδα διαφορά, το ΠΑΣΟΚ με 12,9%.

Αναλυτικά τα κόμματα στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνουν: 30,4% ΝΔ, 13,8% ΣΥΡΙΖΑ, 12,9% ΠΑΣΟΚ, 9,9% ΚΚΕ, 1,1% Σπαρτιάτες, 9,2% Ελληνική λυση, 3% Νίκη, 5,7% Πλεύση Ελευθερίας, 3,2% ΜΕΡΑ25, 2,8% Νέα Αριστερά

Στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν: ΝΔ 24,4%, ΣΥΡΙΖΑ 11,1%, ΠΑΣΟΚ 10,3%, ΚΚΕ 7,9%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,4%, ΠΛΕΥΣΗ: 4,6%, ΝΙΚΗ: 2,4%.



Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, με 46%, και μάλιστα ενισχυμένο κατά 6 μονάδες από τον Μάιο.

Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών πρώτος έρχεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 42% στη δεύτερη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40%, στην τρίτη θέση η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 39% και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 30%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 27% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 25%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός κρίνεται με 33% ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακολουθεί με 32% ο «κανένας».

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί και κεντρώοι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών επιβάλλει αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, το 63% των κεντροαριστερών ψηφοφόρων είναι υπέρ της εκλογής νέου προέδρου, όπως και το 57% των κεντρώων. Στο 55% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τους κεντροδεξιούς, ενώ αντίθετα είναι τα αποτελέσματα μεταξύ των αριστερών (41% υπέρ της αλλαγής) και δεξιών (41% υπέρ της αλλαγής) ψηφοφόρων.

Πηγή: skai.gr

