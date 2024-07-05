Οι «φρουροί» του Τσίπρα ξαναχτύπησαν

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι «φρουροί Τσίπρα» ξαναχτύπησαν και έδειξαν τα «δόντια» τους κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Με το ηχηρό «όχι» στην εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη έκαναν σαφές πως το επόμενο διάστημα μέχρι το καταστατικό συνέδριο του κόμματος θα είναι πολύ κρίσιμο και ότι ο πρόεδρος δε θα μένει πλέον στο απυρόβλητο.

Ήταν ένα μήνυμα ενόψει της αυριανής κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής όπου όλοι αναμένουν ο Στέφανος Κασσελάκης να ανοίξει σε μεγάλο βαθμό τα χαρτιά του κυρίως σε σχέση με τη στρατηγική του κόμματος και την κεντροαριστερά.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι πως μετά το τέλος της συνεδρίασης υπήρξε διαφωνία ακόμα και για το αν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία επί της εισήγησης του Στέφανου Κασσελάκη.

Επτά μέλη της Πολιτικής Γραμματείας διαφώνησαν και καταψήφισαν την εισήγηση του πρόεδρου.

Πρόκειται για τους Όλγα Γεροβασίλη, Κώστα Ζαχαριάδη, Θανάση Θεοχαρόπουλο, Ζωή Καρκούλια, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννη Ραγκούση και Ελένη Συμεωνίδου.

Οι επτά δε συμφώνησαν κυρίως ως προς την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που έκανε ο πρόεδρος.

Ανέφερε πως «παρά τους κλυδωνισμούς που ακολούθησαν την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει τις διαδικασίες διαδοχής, τη διπλή διάσπαση και την περίοδο εσωστρέφειας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διέψευσε όσους τον είχαν τελειωμένο λίγο καιρό πριν.

Οι επιθέσεις της ΝΔ, των φιλικών της μέσων, αλλά και του συνόλου, σχεδόν, των υπόλοιπων κομμάτων ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έπεσαν στο κενό».

Τα συγκεκριμένα στελέχη ενόχλησε το γεγονός πως δεν έκανε καμία αυτοκριτική για το ότι δεν υπήρχε συλλογικότητα προεκλογικά και για το ότι δεν συνεδρίασαν ποτέ τα όργανα.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος φέρεται να του είπε πως αντί να συζητήσει μετεκλογικά όλα τα θέματα προχώρησε σε αναρτήσεις για «μαύρα χρήματα», χαρακτήρισε «υπονομευτή» τον Αλέξη Τσίπρα και έκλεισε την Αυγή.

«Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα έχει πληγώσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να ανακληθεί», φέρεται να ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Η Όλγα Γεροβασίλη απευθυνόμενη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ του είπε πως «και εμείς εκλεγήκαμε αδιαμεσολάβητα από τα μέλη του κόμματος στα όργανα. Και βεβαίως αδιαμεσολάβητα από τους Έλληνες πολίτες, ως βουλευτές».

Κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη φέρεται να άσκησαν και άλλα μέλη του οργάνου που βρίσκονται πιο κοντά του ανάμεσά τους και ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στην υπερπροβολή του και στη ζημιά που έκανε στο κόμμα προεκλογικά.

Από το περιβάλλον του κ. Κασσελάκη μιλούν για συνεδρίαση που διεξήχθη σε «γόνιμο και παραγωγικό κλίμα χωρίς εντάσεις» χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με το παρελθόν.

Ο Στέφανος Κασσελάκης τη χαρακτήρισε παραγωγική και ευγενική.

Επιμένοντας στα περί ηγεμονίας του κόμματος ανέφερε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να είναι η κινητήρια και ηγέτιδα δύναμη για τη δημιουργία μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο επικεφαλής του, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του μεγαλύτερου κόμματος του χώρου, οφείλει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας συνεννόησης. Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο και το προγραμματικό και στελεχιακό δυναμικό για να το πετύχει, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μπαίνει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία».

Παρά τη σκληρή κριτική η συνεδρίαση έγινε σε ήπιους τόνους χωρίς εντάσεις.

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζεται ενόψει της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής έτοιμος να ρίξει «νερό στο κρασί» του.

Δεν είναι τυχαίο πως στη δευτερολογία του ζήτησε «να πάμε ενωτικά σε όλα τα θέματα» ενώ η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει εκ νέου την επόμενη εβδομάδα με οργανωτικό χαρακτήρα, αλλά και στα τέλη Ιουλίου.

