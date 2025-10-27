Τα επόμενα βήματα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθεί η σχέση που θα έχει από εδώ και στο εξής ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και το αντίστροφο. Τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει με την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού οδήγησε την Πολιτική Γραμματεία την περασμένη εβδομάδα στο να πάρει μια κρίσιμη απόφαση δημιουργώντας ένα ισχυρό μπλοκ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα τραβήχτηκε μια «κόκκινη» γραμμή από τον Παύλο Πολάκη που υποστηρίζει πως η πρωτοβουλία του πρώην προέδρου αποτελεί την πέμπτη διάσπαση του κόμματος.

Τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα πέφτουν «βροχή» ακόμα και από έμπειρα στελέχη της Κουμουνδούρου. Θα περιμένουν κάποια στιγμή να «απορροφηθούν» από το νέο κόμμα; Δεν είναι λίγοι όσοι είναι πεπεισμένοι πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει κανένα deal, καμιά διαπραγμάτευση, αλλά μόνο μετά από προσωπικές επαφές θα αποφασίσει με ποιους θα προχωρήσει. Ίσως, να μην έχουν υπολογίσει στον ΣΥΡΙΖΑ πως οι παράλληλες πορείες δεν τέμνονται πουθενά. Έχουν να γραφτούν, όμως, πολλά «επεισόδια» ακόμα.

Από το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου αυτό που επισημαίνουν είναι πως ο πρόεδρος στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία μίλησε για σύγκλιση και όχι για συμπόρευση που θα έχει σαφή στόχο μια προγραμματική πρόταση. Τονίζουν πως δεν προκύπτει καμία αλλαγή γραμμής παραμένοντας στην άποψη πως με τον Αλέξη Τσίπρα «δεν είμαστε αντίπαλοι». Στην πραγματικότητα αυτό που έκανε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ της περασμένης Πέμπτης, με το συντριπτικό «σκορ» 26-3, είναι να εκφράσει την επιθυμία της βάσης. Υπάρχει, άλλωστε και το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, η Κεντρική Επιτροπή, όπου οι συσχετισμοί είναι ανάλογα μεγάλοι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Ο προγραμματισμός του κόμματος και του προέδρου δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα και σήμερα θα βρεθεί στις Σέρρες όπου είναι ο επόμενος σταθμός των περιοδειών του. Είναι εμφανές πως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση στον ΣΥΡΙΖΑ να εκληφθεί η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ως «άτακτη υποχώρηση».

Το βλέμμα βουλευτών και στελεχών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις, καθώς από τη στιγμή που βρίσκεται στη ζώνη του 6%, ίσως και λίγο πιο κάτω, οποιαδήποτε απώλεια χτυπά «καμπανάκι» μη εισόδου στην επόμενη Βουλή. Αν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως θα έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες περίπου σε ενάμιση χρόνο από σήμερα.

Προκαλεί αυτή η απόφαση αμηχανία ή προβληματισμό στον Αλέξη Τσίπρα τη ώρα που εκείνος επέλεξε να ακολουθήσει μια διακριτή πορεία; Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από το περιβάλλον του. Θα μείνει σταθερός στην επαφή που επιθυμεί να έχει με την κοινωνία από εδώ και στο εξής. Υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποδείξει πως η απόφαση της Π.Γ. δεν τον έχει «εγκλωβίσει» και όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «γαντζωμένος» πάνω του εκείνος θα προχωρήσει μόνος του. Γνωρίζει πως με όλο το παρελθόν μαζί δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια νέα πρωτοβουλία και πως όσοι είναι ήδη «κομμένοι» από αυτόν ήταν λογικό να τοποθετηθούν εναντίον του. Αυτό, άλλωστε δεν είναι κάτι που τον ξεβολεύει. Κομβικό σημείο θα είναι το βιβλίο και τι θα αναφέρει σε αυτό για την περίοδο από το 2019-2023 και για πρώην συντρόφους του.

Πηγή: skai.gr

