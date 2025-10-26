Τ. Θεοδωρικάκος: Υλοποιούμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στη Δ. Μακεδονία - Αποτελεί μια επείγουσα ανάγκη

Η στήριξη του κλάδου της γούνας και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που είχε σήμερα στο Επιμελητήριο Καστοριάς ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και όπως επισήμανε«ετοιμάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις που θα ξαναβάλουν την περιοχή στο χάρτη των στρατηγικών υποδομών για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός ανακοίνωσε τρίτο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων γούνας, ενώ τόμισε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, στον Αναπτυξιακό Νόμο θα ενεργοποιηθούν νέα καθεστώτα για την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα οποία αφορούν και τις επιχειρήσεις της γούνας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, ο βουλευτής Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς Χαράλαμπος Καραταγλίδης και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της περιοχής.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Θεοδωρικάκος αναγνώρισε ότι ο κλάδος της γούνας έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. «Η κυβέρνηση έχει στηρίξει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα στην περιοχή και μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 12 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση των επιχειρήσεων γούνας», σημείωσε, προσθέτοντας πως έχουν επίσης δοθεί 10 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε τρίτο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων γούνας, το οποίο θα είναι ύψους τουλάχιστον 21 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

«Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα είναι και το τελευταίο, θα υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με δίκαιη κατανομή, ώστε να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που δεν είχαν μέχρι σήμερα χρηματοδοτηθεί. Θέλουμε η διαδικασία και η κατανομή των χρημάτων να γίνει με πλήρη διαφάνεια, σε στενή συνεργασία με το επιμελητήριο, για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα αισθανθεί αδικημένος», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε ότι η στήριξη του κλάδου της γούνας είναι σημαντική όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους εργαζόμενους, προσθέτοντας πως εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Μακεδονίας.

«Δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις απλώς να υπάρχουν, χωρίς προοπτική και χωρίς δυναμική. Θέλουμε να ξαναγίνουν ανταγωνιστικές. Γι' αυτό, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, στον Αναπτυξιακό Νόμο θα ενεργοποιήσουμε νέα καθεστώτα για την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα οποία αφορούν και τις επιχειρήσεις της γούνας», τόνισε.

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτητα στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, «το οποίο αισθάνομαι ότι ειδικά για την Καστοριά, αλλά και ευρύτερα για όλη τη Δυτική Μακεδονία, αποτελεί μια επείγουσα ανάγκη».

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί με την κοινωνία, με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και τους εργαζόμενους, να τους στηρίζουμε στις δυσκολίες και στα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε συνολικά η Καστοριά, όπως και ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, να κοιτάξουν μπροστά. Γιατί ετοιμάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις που θα ξαναβάλουν την περιοχή στο χάρτη των στρατηγικών υποδομών για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

