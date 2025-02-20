Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να ακούσεις καλή κουβέντα από στέλεχος της Νέας Αριστεράς για τον ΣΥΡΙΖΑ και το αντίθετο. Το «ψυχολογικό χάσμα» μεταξύ των πρώην συντρόφων μεγάλωσε μετά τη μη ψήφιση από τη Νέα Αριστερά της Λούκας Κατσέλη στην τέταρτη ειδική διαδικασία στη Βουλή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πόσο εύκολο είναι να συνυπάρξουν πάλι στο ίδιο κόμμα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Νίκος Φίλης με τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά;

Ακόμα και αν γίνει αυτό αρκετοί προοικονομούν πως αυτομάτως τα «ήρεμα νερά» στην Κουμουνδούρου θα λάβουν τέλος. Είναι νωπές ακόμα οι μνήμες της επίθεσης που είχε εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης κατά της Έφης Αχτσιόγλου στην προεκλογική εσωκομματική μάχη του 2023. Είναι πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ενδεχόμενη επανένωση να επανέλθει σε συνεδριάσεις των οργάνων που θα θυμίζουν εικόνα δυο κομμάτων. Αυτό τον προβληματισμό εκφράζουν αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου. Ποιο θα είναι, δηλαδή το «τίμημα» της επαναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Υπάρχει και ο αντίλογος πως το σήμα που θα δοθεί στην κοινωνία, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ανακτήσει τη θέση που του έδωσαν οι ψηφοφόροι στις εκλογές του 2023, θα είναι πολύ ισχυρό. Δεν πρόκειται για απλή πρόσθεση που αφορά το 2% το οποίο φέρεται να κατέχει αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση δημοσκοπικά. Αλλά για μια νίκη του Σωκράτη Φάμελλου που θα δείξει πως το κυβερνητικό κόμμα που έφερε στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ξαναπάρει «σάρκα και οστά». Παράλληλα θα είναι μια ήττα για το ΠΑΣΟΚ που θα χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που το έφερε σε πλεονεκτική θέση.

Η πιθανότητα να μην ακολουθήσει όλη η Νέα Αριστερά πιθανή «μετακόμιση» στην Κουμουνδούρου δεν μπορεί να αποκλειστεί. Φέρεται να υπάρχουν στελέχη που συζητούν μια τέτοια προοπτική και άλλα που την ξορκίζουν. Φάνηκε και στην ψηφοφορία που έγινε στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου για τη στήριξη ή μη της υποψηφιότητας της Λούκας Κατσέλη. Σε κάθε περίπτωση τα μέχρι στιγμή δεδομένα δεν δείχνουν να υπάρχει κάποιο «φως στο τούνελ» και από τη Νέα Αριστερά ξεκαθαρίζουν πως η πορεία τους θα παραμείνει αυτόνομη και χωρίς απώλειες.

Όσοι κάνουν εκτιμήσεις για το μέλλον βλέπουν πως ό,τι είναι να γίνει δεν μπορεί να προχωρήσει κοντά στις εκλογές. Δεν είναι μόνο η συνύπαρξη στα όργανα που προβληματίζει, αλλά και οι εκλογικές περιφέρειες οι οποίες θα πρέπει να μοιραστούν και πάλι από την αρχή. Σε μια περίοδο που η Κουμουνδούρου έχει χάσει περίπου 10 μονάδες σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές η Αττική, αλλά και η Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για αρκετά στελέχη. Πολλοί κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός Βουλής αν η εικόνα δεν αλλάξει. Βουλευτές της Νέας Αριστεράς πολιτεύονται στο λεκανοπέδιο συνεπώς το ανακάτεμα της «τράπουλας» δεν θα είναι τόσο απλή υπόθεση και σίγουρα θα προκαλέσει πολλές «μουρμούρες». Όλο αυτό χρειάζεται χρόνο ώστε να γίνει ένας επανασχεδιασμός που δεν θα προκαλέσει νέα «ρήγματα». Για τον ΣΥΡΙΖΑ ιδανικά όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν πριν το καλοκαίρι, αλλά μέχρι στιγμής αποτελούν μόνο ευσεβείς πόθοι.

