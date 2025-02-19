Ανδρουλάκης: «Όποτε απειλείται η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, έρχεται στο προσκήνιο η καραμέλα της αποσταθεροποίησης»

Στη διάρκεια πολιτικής ομιλίας του απόψε στη Σάμο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στην κυβερνητική τοξικότητα και στο «τσουβάλιασμα» του Κινήματος που προκλητικά επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία.

«Εμείς δεν πετάμε στον αέρα κατηγορίες. Κάναμε τρεις θεσμικές κινήσεις. Καταθέσαμε αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής στη βάση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον κ. Καραμανλή. Δεύτερον, καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας για τα χαλκευμένα ηχητικά του σταθμάρχη που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και, τρίτον, φέραμε αίτημα συγκρότησης προανακριτικής για τον κ. Τριαντόπουλο στη βάση της εισαγγελικής διάταξης. Όλα θεσμικά, χωρίς θεωρίες και περιττά λόγια, γιατί το κόμμα μας δεν εργαλειοποιεί όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας είναι δημοκρατικό, προοδευτικό και θεσμικό» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην ανεδαφική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, συμπλήρωσε: «Άκουσα να λένε σήμερα ότι γίναμε “ουρά του Βελόπουλου”. Ποιοι το λένε; Οι σύντροφοι του Βελόπουλου; Αυτοί δεν ήταν μαζί με τον Βελόπουλο στο ίδιο κόμμα; Αυτοί δεν ήταν στις ίδιες πλατείες με όσους υποστήριζαν ότι έχουν τις “εύκολες λύσεις”; Αυτοί δεν ήταν που χρεοκόπησαν την Ελλάδα το 2009;»

«Σήμερα βρήκαν την καραμέλα της “αποσταθεροποίησης”. Όποτε απειληθεί η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, έρχεται στο προσκήνιο η καραμέλα της αποσταθεροποίησης. Τα ίδια με τις υποκλοπές. Εδώ με δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα των υποκλοπών και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ο Πρωθυπουργός. Έτσι σέβεται τη δικαιοσύνη;» αναρωτήθηκε.

Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «χρησιμοποιεί όσα λέει ο Βελόπουλος και διάφοροι άλλοι για να μην απαντά στα ουσιαστικά ερωτήματα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην υπόθεση των Τεμπών. Είναι αυτό κράτος που λειτουργεί, όταν μπαίνουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, τη στιγμή που η Ευρώπη τους έδωσε 54 εκατ. ευρώ για να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεδιοίκησης; Είναι αυτό κράτος που λειτουργεί και θα βγει και από πάνω ο κ. Μητσοτάκης; Λειτουργεί το κράτος όταν από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, δεν βρίσκεται επί τόπου η δικαιοσύνη και ο χώρος αντί να κλειστεί, έχει αλλοιωθεί; Είναι σοβαρό κράτος αυτό που παίρνουν απόφαση για το "μπάζωμα" χωρίς την παρουσία του ανακριτή;»

«Μήπως ό,τι έκανε ο Τσίπρας με τον Καμμένο με τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, κάνει και ο κ. Μητσοτάκης; Τώρα που ερχόμουν, μου έστειλαν την ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καταγγέλλει τη Νέα Δημοκρατία για δεύτερη φορά για τις επιθέσεις που κάνει στις ανεξάρτητες αρχές. Ό,τι έκανε και ο Πολάκης δηλαδή. Τι έχει να πει γι’ αυτό ο πρωθυπουργός; Κάτι δεν πάει καλά, κύριε Μητσοτάκη, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικές αρχές καταγγέλλουν συνεχώς καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι δεν πάει καλά, όταν η χώρα μας γίνεται πρωτοσέλιδο στο Politico για το πρόστιμο των 285 εκατομμυρίων ευρώ που μας επιβλήθηκε λόγω της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε.

«Ναι, κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Όταν οι πολίτες βλέπουν ότι δεν λειτουργούν εύρυθμα οι θεσμοί. Αλλά δεν απειλούμε. Δεν προσωποποιούμε. Προτείνουμε. Όταν αυτοί έκαναν την ίδια κριτική, απειλούσαν και προειδοποιούσαν χωρίς να προτείνουν τίποτα, γι’ αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχολιάζοντας την εφαρμογή του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Πέρυσι, τέτοια εποχή μας χτυπούσαν ανελέητα γιατί δεν ψηφίσαμε τον "φωτογραφικό" νόμο Πιερρακάκη. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα; Έρχονται τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως μας έλεγαν, ή έρχονται κάποιοι για να κάνουν μπίζνες και εμπορευματοποίηση της παιδείας στην Ελλάδα;»

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να κάνουν τον απολογισμό της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Θέλω να σκεφτεί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει: έγινε καλύτερη η κατάσταση στη δημόσια υγεία; Το κόστος ζωής μειώθηκε; Η αγοραστική δύναμη σας μεγάλωσε;» και πρόσθεσε: «Ο αγώνας είναι δύσκολος και θέλει ενότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευθύβολο λόγο χωρίς περιστροφές. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει την εξουσία. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να έρθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Γι’ αυτό καλώ και εδώ από τη Σάμο όλους τους πολίτες, -ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές-, να ενώσουμε τις αγωνίες μας και τις δυνάμεις μας για να υπηρετήσουμε αυτήν την πολιτική αλλαγή».



