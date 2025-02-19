Νέα Αριστερά για Μητσοτάκη: Το θράσος και ο κυνισμός δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκάλυψη

«Θα προτείναμε στον πρωθυπουργό και τους υπουργούς του να κατεβάσουν το δάχτυλο και να αφήσουν την καραμέλα του "φτάνει πια με την αθλιότητα" και τις γελοιότητες περί σχεδίου αποσταθεροποίησης της χώρας», σχολιάζει το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς για την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Thessaloniki Summit.

«Το θράσος και ο κυνισμός δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκάλυψη.

Η καθεστωτική αντίληψη διακυβέρνησης, το ψέμα και ο αυταρχισμός έχουν κοντά ποδάρια.

Για το γεγονός ότι οι πολίτες δεν τους πιστεύουν, ότι τους θεωρούν ικανούς για όλα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία, για τον κλονισμό της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην Πολιτεία, για την οργή που γιγαντώνεται, ο κ. Μητσοτάκης φέρει την απόλυτη ευθύνη».

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά τονίζει: «Κύριε Μητσοτάκη, θα πιείτε το ποτήρι μέχρι τέλους. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται. Η συγκάλυψη θα καταρρεύσει. Στις 28 Φεβρουαρίου θα λάβετε ηχηρή απάντηση».

